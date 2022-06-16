Всего волонтеры собрали 320 мешков мусора Фото: Анна Майорова © URA.RU

Волонтеры «Сима-ленда» провели очередной субботник в Екатеринбурге. Всего активисты собрали 320 мешков мусора и убрались на семи территориях города. Об этом URA.RU рассказали организаторы уборки.

«Мы рады, что продолжаем преображение города и радовать жителей. Будем и дальше дарить любимым екатеринбуржцам радость и красоту», — рассказал URA.RU один из организаторов субботника.

Помимо уборки, волонтеры занимались покраской и ремонтом детских площадок. Добровольцы оказали помощь приюту домашних животных «Везунчик»: убрали территорию, ангар и отремонтировали вольеры. У входа в лесопарк «Уктус» теперь установлены семь лавочек и урн, три кроссбукинга, информационные таблички, кормушки для птиц и белок.

Ранее добровольцы «Сима-ленда» очистили от листвы и крупного мусора парк Камвольного комбината площадью 2600 кв. м., сквер имени Александра Канделя, пляж Уктус, приют для животных в Горном Щите, территорию детского сада №424, стелу «Европа — Азия», дикий Верх-Исетский пляж и в саду им. Энгельса, расположенном в самом центре Екатеринбурга. В прошлом году к ним присоединились работники свердловского дивизиона РЖД представители одного из предприятий УГМК — СУМЗа, а также сотрудники «Сбера».

Фото: организаторы субботника

Фото: организаторы субботника

Фото: организаторы субботника

Фото: организаторы субботника

Фото: организаторы субботника

Фото: организаторы субботника