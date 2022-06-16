Екатеринбургский суд решит судьбу директора института УрФУ

Суд Екатеринбурга решит судьбу директора института УрФУ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга 17 июня будет избрана мера пресечения директору института физкультуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгению Шурманову, которого подозревают в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.

«Завтра в Верх-Исетском районном суде будет избрана мера пресечения Шурманову. Скорее всего это будет арест, так как у него есть недвижимость в Дубаи (ОАЭ) и в Европе. Также дочь Шурманова живет во Франции, не исключено, что он может скрыться за бугром», — рассказал источник.

Евгения Шурманова задержали утром 15 июня. Одной из версий задержания назывался скандал вокруг организации чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге в 2019 году. Директору института физкультуры вменяют статью «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».