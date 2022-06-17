В Екатеринбурге пропал десятилетний мальчик

Ребенок днем 17 июня не вернулся со школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге мальчик не вернулся домой со школы, на поиски ребенка отправились волонтеры. Об этом сообщили представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» на своем сайте.

«Одет был в зеленую футболки и зеленые шорты, на голове шапка серого цвета. Рост ребенка — 136 сантиметров, глаза карие, волосы черные, телосложение нормальное», — сообщили поисковики.

Мальчик перестал выходить на связь 17 июня, родственники обратились за помощью к волонтерам из поисково-спасательного отряда. Если вы видели Никиту, или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89022749500.

Мальчик Никита Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

К поиску привлекли волонтеров Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»