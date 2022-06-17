В Екатеринбурге пропал десятилетний мальчик

Ребенок днем 17 июня не вернулся со школы
В Екатеринбурге мальчик не вернулся домой со школы, на поиски ребенка отправились волонтеры. Об этом сообщили представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» на своем сайте.
«Одет был в зеленую футболки и зеленые шорты, на голове шапка серого цвета. Рост ребенка — 136 сантиметров, глаза карие, волосы черные, телосложение нормальное», — сообщили поисковики.
Мальчик перестал выходить на связь 17 июня, родственники обратились за помощью к волонтерам из поисково-спасательного отряда. Если вы видели Никиту, или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89022749500.
Мальчик Никита
К поиску привлекли волонтеров
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