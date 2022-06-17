17 июня 2022

В Екатеринбурге пропал десятилетний мальчик

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок днем 17 июня не вернулся со школы Фото:

В Екатеринбурге мальчик не вернулся домой со школы, на поиски ребенка отправились волонтеры. Об этом сообщили представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» на своем сайте.

«Одет был в зеленую футболки и зеленые шорты, на голове шапка серого цвета. Рост ребенка — 136 сантиметров, глаза карие, волосы черные, телосложение нормальное», — сообщили поисковики.

Мальчик перестал выходить на связь 17 июня, родственники обратились за помощью к волонтерам из поисково-спасательного отряда. Если вы видели Никиту, или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89022749500.

Мальчик Никита
Фото:
К поиску привлекли волонтеров
Фото:

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В Екатеринбурге мальчик не вернулся домой со школы, на поиски ребенка отправились волонтеры. Об этом сообщили представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» на своем сайте. «Одет был в зеленую футболки и зеленые шорты, на голове шапка серого цвета. Рост ребенка — 136 сантиметров, глаза карие, волосы черные, телосложение нормальное», — сообщили поисковики. Мальчик перестал выходить на связь 17 июня, родственники обратились за помощью к волонтерам из поисково-спасательного отряда. Если вы видели Никиту, или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89022749500.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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