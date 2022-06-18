Для бойцов на перроне екатеринбургского вокзала играл оркестр Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбург спустя четыре месяца вернулись бойцы нижнетагильской Росгвардии. Они были в зоне специальной военной операции, где охраняли мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.

«Рад приветствовать вас на родной уральской земле. Командованием особенно отмечен профессионализм сотрудников нижнетагильского ОМОН при выполнении служебно-боевых задач по защите мирного населения Донбасса. Спасибо вам за службу», — приветствовал бойцов заместитель командующего округом генерал-майор Александр Голосов. В ведомстве добавляют, что личный состав вернулся без потерь, «в полном объеме выполнив поставленные боевые задачи».

На вокзале в Екатеринбурге поезд с сотрудниками Росгвардии встретили военные начальники, представитель министерства общественной безопасности Свердловской области и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. На перроне для прибывших сыграл оркестр.

«В Нижнем Тагиле встретить прибывших росгвардейцев также пришли их коллеги, друзья, родные и близкие. Впереди у сотрудников — отдых в кругу семьи, после чего они вновь приступят к выполнению служебных задач. Наиболее отличившиеся бойцы будут представлены к наградам», — добавляют в пресс-службе Росгвардии.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине 24 февраля 2022 года. В качестве основных целей российский лидер заявлял освобождение Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам