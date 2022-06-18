В массовом ДТП в Челябинской области пострадал ребенок

11-летнего мальчика отправили в больницу на обследование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Массовое ДТП на трассе М5 «Урал» в районе города Юрюзань спровоцировал водитель грузовика. Во время спуска он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди стоящими легковушками. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области, в аварии пострадал 11-летний ребенок, его госпитализировали.

«Водитель автомобиля „Скания“ с прицепом „Бергер“, двигаясь на спуск, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившимися впереди попутно автомобилями: „Мазда СХ-5“ „Киа Оптима“, „ВАЗ 2114“, „Тойота Приус“», — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

От удара «ВАЗ 2114» сдвинулся с места и столкнулся с «Ладой Калиной», которая стояла впереди. Затем «ВАЗ 2114» выехал на встречную полосу и на этот раз столкнулся с «Ладой Веста». В это время «Лада Калина» въехала в барьерное ограждение встречного направления.

В результате ДТП пострадал 11-летний мальчик, он находился в «Ладе Веста». Ребенка доставили в ближайшую больницу для обследования, уточнили в ГИБДД.

Авария с участием семи автомобилей произошла днем 19 июня на мосту через реку Юрюзань. На место происшествия прибыли 4 дополнительных экипажа ДПС. На время ликвидации последствий ДТП сотрудники полиции организовали реверсивное движение. Еще одно ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло сегодня утром на автодороге обход города Челябинска в районе поселка Козырево.