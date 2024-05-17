Челябинцы экспортировали две тонны колбасы в Узбекистан

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Комбинат "Ямальские олени" и Центральный рынок Салехарда, мясокомбинат, пища, мясная продукция, еда
Почти две тонны колбасы челябинского производства экспортировали в Узбекистан Фото:

Компания из Челябинска экспортировала в Узбекистан около двух тонн колбасы. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского Россельхознадзора, это вторая партия мясного изделия для данной страны.

«Качество и безопасность продукции подтверждены лабораторным путем. Инспекторы Россельхознадзора оформили все необходимые документы для экспорта в Узбекистан колбасных изделий челябинского производства общим весом 1,8 тонны», — рассказали в ведомстве.

Колбаса отправится за рубеж на автотранспорте. Это вторая партия копченой и вареной колбасы, которую предприятие экспортировало в данную страну.

С начала года в Монголию из региона отправлено 3,5 тонн колбасы. Также республика получила 64,8 тонн комбикорма для крупного рогатого скота с начала текущего года.

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Компания из Челябинска экспортировала в Узбекистан около двух тонн колбасы. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского Россельхознадзора, это вторая партия мясного изделия для данной страны. «Качество и безопасность продукции подтверждены лабораторным путем. Инспекторы Россельхознадзора оформили все необходимые документы для экспорта в Узбекистан колбасных изделий челябинского производства общим весом 1,8 тонны», — рассказали в ведомстве. Колбаса отправится за рубеж на автотранспорте. Это вторая партия копченой и вареной колбасы, которую предприятие экспортировало в данную страну. С начала года в Монголию из региона отправлено 3,5 тонн колбасы. Также республика получила 64,8 тонн комбикорма для крупного рогатого скота с начала текущего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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