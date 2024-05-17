Челябинцы экспортировали две тонны колбасы в Узбекистан

17 мая 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

Почти две тонны колбасы челябинского производства экспортировали в Узбекистан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания из Челябинска экспортировала в Узбекистан около двух тонн колбасы. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского Россельхознадзора, это вторая партия мясного изделия для данной страны. «Качество и безопасность продукции подтверждены лабораторным путем. Инспекторы Россельхознадзора оформили все необходимые документы для экспорта в Узбекистан колбасных изделий челябинского производства общим весом 1,8 тонны», — рассказали в ведомстве. Колбаса отправится за рубеж на автотранспорте. Это вторая партия копченой и вареной колбасы, которую предприятие экспортировало в данную страну. С начала года в Монголию из региона отправлено 3,5 тонн колбасы. Также республика получила 64,8 тонн комбикорма для крупного рогатого скота с начала текущего года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания из Челябинска экспортировала в Узбекистан около двух тонн колбасы. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского Россельхознадзора, это вторая партия мясного изделия для данной страны. «Качество и безопасность продукции подтверждены лабораторным путем. Инспекторы Россельхознадзора оформили все необходимые документы для экспорта в Узбекистан колбасных изделий челябинского производства общим весом 1,8 тонны», — рассказали в ведомстве. Колбаса отправится за рубеж на автотранспорте. Это вторая партия копченой и вареной колбасы, которую предприятие экспортировало в данную страну. С начала года в Монголию из региона отправлено 3,5 тонн колбасы. Также республика получила 64,8 тонн комбикорма для крупного рогатого скота с начала текущего года.