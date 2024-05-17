Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М1-2» (ЗРК) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожил украинский беспилотник Jupiter H-3. Видео работы экипажа машины показали в пресс-службе Минобороны РФ.
«Расчеты ЗРК „Бук-М1-2“ продолжают обеспечивать защиту российских подразделений от средств воздушного нападения противника. Военнослужащие уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат Jupiter H-3», — сообщили в минобороны.
Составляющими ЗРК являются командный пункт, станция обнаружения целей, самоходные огневые установки. Комплекс имеет передвижную электростанцию и другие средства.
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