ЗРК с челябинским двигателем уничтожил дрон ВСУ. Видео

17 мая 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

ЗРК работает в составе группировки войск «Юг» Фото: Министерство обороны РФ Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М1-2» (ЗРК) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожил украинский беспилотник Jupiter H-3. Видео работы экипажа машины показали в пресс-службе Минобороны РФ. «Расчеты ЗРК „Бук-М1-2“ продолжают обеспечивать защиту российских подразделений от средств воздушного нападения противника. Военнослужащие уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат Jupiter H-3», — сообщили в минобороны. Составляющими ЗРК являются командный пункт, станция обнаружения целей, самоходные огневые установки. Комплекс имеет передвижную электростанцию и другие средства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М1-2» (ЗРК) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожил украинский беспилотник Jupiter H-3. Видео работы экипажа машины показали в пресс-службе Минобороны РФ. «Расчеты ЗРК „Бук-М1-2“ продолжают обеспечивать защиту российских подразделений от средств воздушного нападения противника. Военнослужащие уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат Jupiter H-3», — сообщили в минобороны. Составляющими ЗРК являются командный пункт, станция обнаружения целей, самоходные огневые установки. Комплекс имеет передвижную электростанцию и другие средства.