ЗРК с челябинским двигателем уничтожил дрон ВСУ. Видео

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ЗРК Бук-М3. stock, зрк, бук,  stock
ЗРК работает в составе группировки войск «Юг» Фото:

Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М1-2» (ЗРК) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожил украинский беспилотник Jupiter H-3. Видео работы экипажа машины показали в пресс-службе Минобороны РФ.

«Расчеты ЗРК „Бук-М1-2“ продолжают обеспечивать защиту российских подразделений от средств воздушного нападения противника. Военнослужащие уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат Jupiter H-3», — сообщили в минобороны.

Составляющими ЗРК являются командный пункт, станция обнаружения целей, самоходные огневые установки. Комплекс имеет передвижную электростанцию и другие средства.

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Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М1-2» (ЗРК) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожил украинский беспилотник Jupiter H-3. Видео работы экипажа машины показали в пресс-службе Минобороны РФ. «Расчеты ЗРК „Бук-М1-2“ продолжают обеспечивать защиту российских подразделений от средств воздушного нападения противника. Военнослужащие уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат Jupiter H-3», — сообщили в минобороны. Составляющими ЗРК являются командный пункт, станция обнаружения целей, самоходные огневые установки. Комплекс имеет передвижную электростанцию и другие средства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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