Ельцин Центр выразил соболезнования родным Геннадия Бурбулиса

19 июня 2022 в 23:04 Размер текста - 17 +

Ельцин Центр и семья первого президента РФ выразили соболезнования близким Бурбулиса Фото: Александр Мамаев © URA.RU Ельцин Центр выразил искренние соболезнования родным и близким соратника Бориса Ельцина и экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса. Пресс-служба Ельцин Центра поделилась письмом с URA.RU. «Вечером 19 июня стало известно о скоропостижной смерти Геннадия Эдуардовича Бурбулиса. <…> Он был очень важным человеком для Президентского Центра Ельцина. Много лет мы тесно сотрудничали, близко общались, и это общение никогда не было формальным. Геннадий Эдуардович не занимал должностей в Президентском Центре, но учрежденный им „Народный университет современного российского конституционализма“ стал неотъемлемой частью Ельцин Центра в Екатеринбурге. Его программы неизменно собирали полные залы, а дискуссии, которые он организовывал всегда были на острие современной общественной мысли. <…> Президентский Центр Бориса Ельцина и семья первого президента России выражают самые искренние соболезнования родным и близким Геннадия Эдуардовича», — говорится в сообщении. О смерти Бурбулиса стали сообщать азербайджанские СМИ днем 19 июня. Он умер в Баку, где участвовал в Глобальном бакинском форуме. Ему было 76 лет. УрФУ в память о нем планирует создать именную аудиторию. Геннадий Бурбулис в 1992 году занимал пост государственного секретаря при первом президенте России Борисе Ельцине. В 2000—2001 годах был вице-губернатором Новгородской области, также являлся членом Совета федерации от региона. Позднее был проректором Международного университета в Москве по инновационному развитию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Ельцин Центр выразил искренние соболезнования родным и близким соратника Бориса Ельцина и экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса. Пресс-служба Ельцин Центра поделилась письмом с URA.RU. «Вечером 19 июня стало известно о скоропостижной смерти Геннадия Эдуардовича Бурбулиса. <…> Он был очень важным человеком для Президентского Центра Ельцина. Много лет мы тесно сотрудничали, близко общались, и это общение никогда не было формальным. Геннадий Эдуардович не занимал должностей в Президентском Центре, но учрежденный им „Народный университет современного российского конституционализма“ стал неотъемлемой частью Ельцин Центра в Екатеринбурге. Его программы неизменно собирали полные залы, а дискуссии, которые он организовывал всегда были на острие современной общественной мысли. <…> Президентский Центр Бориса Ельцина и семья первого президента России выражают самые искренние соболезнования родным и близким Геннадия Эдуардовича», — говорится в сообщении. О смерти Бурбулиса стали сообщать азербайджанские СМИ днем 19 июня. Он умер в Баку, где участвовал в Глобальном бакинском форуме. Ему было 76 лет. УрФУ в память о нем планирует создать именную аудиторию. Геннадий Бурбулис в 1992 году занимал пост государственного секретаря при первом президенте России Борисе Ельцине. В 2000—2001 годах был вице-губернатором Новгородской области, также являлся членом Совета федерации от региона. Позднее был проректором Международного университета в Москве по инновационному развитию.