Михалкова начала активно вести свою группу во «ВКонтакте» Фото: Дарья Попова

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова опубликовала соблазнительное фото, чем вызвала восторженные отклики своих поклонников. Снимок она выложила в своей официальной группе во «ВКонтакте».

«„Every day is a new chance“ — „Каждый день — это новый шанс“», — подписала фотографию Михалкова. В комментариях множество восторженных комментариев мужчин, которые называют артистку «самой классной заей», признаются, что являются ее кумирами, и предлагают выйти замуж.

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова активно начала развивать свой telegram-канал и группу в соцсети «ВКонтакте» после того, как у ее поклонников стали появляться проблемы с корректной работой VPN. В своих социальных сетях артистка ежедневно делится своими фото, философскими мыслями и секретами жизни. Так она рассказывала о том, как боялась реакции бабушки на ню-съемку для Maxim, о чрезмерном аппетите, почему принимает участие в экологической акции «Вода России», а также делилась секретами, как стать успешной и красивой.

Фото: официальная группа «ВКонтакте» Юлии Михалковой