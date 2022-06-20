Свердловский омбудсмен рассказала о любимом авторе Бурбулиса

Любимым автором Геннадия Бурбулиса был Булат Окуджава Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала о любимом авторе бывшего госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса. Речь идет о советском и российском поэте Булате Окуджаве. Об этом URA.RU сообщила сама уполномоченная по правам человека в регионе.

«Геннадий Эдуардович очень сильно любил читать. Его любимым автором был Булат Окуджава. Многие произведения Окуджавы он знал наизусть. Больше всего он любил авторскую песню „Совесть, благородство и достоинство“», — поделилась Мерзлякова.

Ранее URA.RU писало, что в Баку на 77-м году жизни скончался соратник первого президента России Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис. Он ездил в Азербайджан для участия в международном форуме. Администрация президента Азербайджана помогает с доставкой тела бывшего госсекретаря РСФСР на родину. По предварительной информации, Бурбулиса похоронят в Москве.

В начале 90-х годов Геннадий Бурбулис входил в ближайшее окружение Бориса Ельцина. В качестве государственного секретаря РСФСР, первого вице-премьера правительства РСФСР, государственного секретаря при президенте Российской Федерации с 1991—1992 годы принимал участие в подготовке и принятии важнейших политических решений того периода.