Путин поручил провести выплаты пострадавшим от пожаров в регионах

Пострадавшие от пожаров в Красноярском крае, Кемеровской области, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областях получат единовременные выплаты. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«До 1 июля 2022 г. обеспечить оказание гражданам, пострадавшим от пожаров, единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой ими имущества первой необходимости», — сообщается на сайте Кремля. Путин дал такое поручение губернаторам регионов. Также единовременная выплата положена в случае вреда здоровью. Пособие получат члены семей погибших в результате пожаров, сумма будет равна стоимости услуг погребения.
Президент РФ поручил до 1 августа реализовать меры соцподдержки для тех, у кого сгорело или пострадало жилье. До 15 ноября нужно завершить первоочередное восстановление инфраструктуры, ремонт и строительство нового жилья для людей, сообщается в указе. Планируется организовать отдых детям, пострадавшим от пожаров в регионах. Путин поручил до 1 сентября проработать вопрос реструктуризации задолженности для понесших ущерб.
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Пострадавшие от пожаров в Красноярском крае, Кемеровской области, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областях получат единовременные выплаты. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. «До 1 июля 2022 г. обеспечить оказание гражданам, пострадавшим от пожаров, единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой ими имущества первой необходимости», — сообщается на сайте Кремля. Путин дал такое поручение губернаторам регионов. Также единовременная выплата положена в случае вреда здоровью. Пособие получат члены семей погибших в результате пожаров, сумма будет равна стоимости услуг погребения. Президент РФ поручил до 1 августа реализовать меры соцподдержки для тех, у кого сгорело или пострадало жилье. До 15 ноября нужно завершить первоочередное восстановление инфраструктуры, ремонт и строительство нового жилья для людей, сообщается в указе. Планируется организовать отдых детям, пострадавшим от пожаров в регионах. Путин поручил до 1 сентября проработать вопрос реструктуризации задолженности для понесших ущерб. В мае Путин провел экстренное совещание с главами регионов из-за ситуации с пожарами. На нем также присутствовал губернатор Курганской области Вадим Шумков, в регионе потратили на тушение природных возгораний около 447 миллионов рублей. В июне Путин поручил правительству РФ сократить площадь лесных пожаров. На территории российских регионов около 50 действующих природных пожаров площадью 29,4 тысяч гектаров, сообщает «Федеральное агентство новостей».