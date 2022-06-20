Путин поручил провести выплаты пострадавшим от пожаров в регионах

20 июня 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Семьи умерших получат компенсацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пострадавшие от пожаров в Красноярском крае, Кемеровской области, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областях получат единовременные выплаты. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. «До 1 июля 2022 г. обеспечить оказание гражданам, пострадавшим от пожаров, единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой ими имущества первой необходимости», — сообщается на сайте Кремля. Путин дал такое поручение губернаторам регионов. Также единовременная выплата положена в случае вреда здоровью. Пособие получат члены семей погибших в результате пожаров, сумма будет равна стоимости услуг погребения. Президент РФ поручил до 1 августа реализовать меры соцподдержки для тех, у кого сгорело или пострадало жилье. До 15 ноября нужно завершить первоочередное восстановление инфраструктуры, ремонт и строительство нового жилья для людей, сообщается в указе. Планируется организовать отдых детям, пострадавшим от пожаров в регионах. Путин поручил до 1 сентября проработать вопрос реструктуризации задолженности для понесших ущерб. В мае Путин провел экстренное совещание с главами регионов из-за ситуации с пожарами. На нем также присутствовал губернатор Курганской области Вадим Шумков, в регионе потратили на тушение природных возгораний около 447 миллионов рублей. В июне Путин поручил правительству РФ сократить площадь лесных пожаров. На территории российских регионов около 50 действующих природных пожаров площадью 29,4 тысяч гектаров, сообщает «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Пострадавшие от пожаров в Красноярском крае, Кемеровской области, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областях получат единовременные выплаты. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. «До 1 июля 2022 г. обеспечить оказание гражданам, пострадавшим от пожаров, единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой ими имущества первой необходимости», — сообщается на сайте Кремля. Путин дал такое поручение губернаторам регионов. Также единовременная выплата положена в случае вреда здоровью. Пособие получат члены семей погибших в результате пожаров, сумма будет равна стоимости услуг погребения. Президент РФ поручил до 1 августа реализовать меры соцподдержки для тех, у кого сгорело или пострадало жилье. До 15 ноября нужно завершить первоочередное восстановление инфраструктуры, ремонт и строительство нового жилья для людей, сообщается в указе. Планируется организовать отдых детям, пострадавшим от пожаров в регионах. Путин поручил до 1 сентября проработать вопрос реструктуризации задолженности для понесших ущерб. В мае Путин провел экстренное совещание с главами регионов из-за ситуации с пожарами. На нем также присутствовал губернатор Курганской области Вадим Шумков, в регионе потратили на тушение природных возгораний около 447 миллионов рублей. В июне Путин поручил правительству РФ сократить площадь лесных пожаров. На территории российских регионов около 50 действующих природных пожаров площадью 29,4 тысяч гектаров, сообщает «Федеральное агентство новостей».