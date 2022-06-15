Путин велел правительству сократить площадь лесных пожаров

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Пожар в Чистопрудном. Курган, мчс, пожар, лес, лесные пожары, дым, лес в дыму, чистопрудное
Владимир Путин призвал сократить число пожаров к 2030 году на 50% Фото:

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ сократить площадь лесных пожаров в стране. Текст указа опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ обеспечить сокращение площади лесных пожаров в 2022—2030 годах не менее чем на 50% относительно уровня 2021 года», — говорится в указе. Также к 2030 году доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток, должна достигнуть 100%.

В начале мая Путин созвал совещание с представителями МЧС и главами регионов, в которых бушуют пожары. Он призвал принять профилактические меры, чтобы не допустить распространение возгораний. По мнению экспертов, если губернаторы не справятся с задачей, их ждут отставки. Ранее в Рослесхозе сообщили, что количество пожаров в Сибири увеличилось в два раза по сравнению с 2021 годом, пишет RT.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ сократить площадь лесных пожаров в стране. Текст указа опубликован на сайте Кремля. «Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ обеспечить сокращение площади лесных пожаров в 2022—2030 годах не менее чем на 50% относительно уровня 2021 года», — говорится в указе. Также к 2030 году доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток, должна достигнуть 100%. В начале мая Путин созвал совещание с представителями МЧС и главами регионов, в которых бушуют пожары. Он призвал принять профилактические меры, чтобы не допустить распространение возгораний. По мнению экспертов, если губернаторы не справятся с задачей, их ждут отставки. Ранее в Рослесхозе сообщили, что количество пожаров в Сибири увеличилось в два раза по сравнению с 2021 годом, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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