Путин велел правительству сократить площадь лесных пожаров

15 июня 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Владимир Путин призвал сократить число пожаров к 2030 году на 50% Фото: Екатерина Сычкова Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ сократить площадь лесных пожаров в стране. Текст указа опубликован на сайте Кремля. «Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ обеспечить сокращение площади лесных пожаров в 2022—2030 годах не менее чем на 50% относительно уровня 2021 года», — говорится в указе. Также к 2030 году доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток, должна достигнуть 100%. В начале мая Путин созвал совещание с представителями МЧС и главами регионов, в которых бушуют пожары. Он призвал принять профилактические меры, чтобы не допустить распространение возгораний. По мнению экспертов, если губернаторы не справятся с задачей, их ждут отставки. Ранее в Рослесхозе сообщили, что количество пожаров в Сибири увеличилось в два раза по сравнению с 2021 годом, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ сократить площадь лесных пожаров в стране. Текст указа опубликован на сайте Кремля. «Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ обеспечить сокращение площади лесных пожаров в 2022—2030 годах не менее чем на 50% относительно уровня 2021 года», — говорится в указе. Также к 2030 году доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток, должна достигнуть 100%. В начале мая Путин созвал совещание с представителями МЧС и главами регионов, в которых бушуют пожары. Он призвал принять профилактические меры, чтобы не допустить распространение возгораний. По мнению экспертов, если губернаторы не справятся с задачей, их ждут отставки. Ранее в Рослесхозе сообщили, что количество пожаров в Сибири увеличилось в два раза по сравнению с 2021 годом, пишет RT.