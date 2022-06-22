Жители поселка Пильная под Первоуральском (Свердловская область) пожаловались на канаву, выкопанную перед частным участком. Об этом рассказала жительница поселка.
«Приехали домой, а у нас вот такой бардак перед участком. Мы не можем домой пройти, не можем машину поставить, не можем бабушку вывести на улицу, так как газовые службы выкопали канаву и бросили», — рассказала автор видео, опубликованного в сообществе «Инцидент|Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте».
Жители поселка жалуются, что из-за выкопанных канав автомобиль приходится оставлять близко к проезжей части. Кроме этого, первоуральцы переживают, что ямы может затопить после штормовых предупреждений в Свердловской области. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию первоуральского городского округа.
Ранее агентство рассказывало, что полицейский из Первоуральска, обвиняемый в педофилии пойдет под суд. Также URA.RU сообщало о провалившейся под асфальт машине в Свердловской области.
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