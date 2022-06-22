Свердловчане пожаловались на выкопанную перед домом канаву. Видео

23 июня 2022 в 07:12 Размер текста - 17 +

Первоуральцы недовольны выкопанной перед домом канавой Фото: «Мы с маяка», «ВКонтакте» Жители поселка Пильная под Первоуральском (Свердловская область) пожаловались на канаву, выкопанную перед частным участком. Об этом рассказала жительница поселка. «Приехали домой, а у нас вот такой бардак перед участком. Мы не можем домой пройти, не можем машину поставить, не можем бабушку вывести на улицу, так как газовые службы выкопали канаву и бросили», — рассказала автор видео, опубликованного в сообществе «Инцидент|Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте». Жители поселка жалуются, что из-за выкопанных канав автомобиль приходится оставлять близко к проезжей части. Кроме этого, первоуральцы переживают, что ямы может затопить после штормовых предупреждений в Свердловской области. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию первоуральского городского округа. Ранее агентство рассказывало, что полицейский из Первоуральска, обвиняемый в педофилии пойдет под суд. Также URA.RU сообщало о провалившейся под асфальт машине в Свердловской области. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители поселка Пильная под Первоуральском (Свердловская область) пожаловались на канаву, выкопанную перед частным участком. Об этом рассказала жительница поселка. «Приехали домой, а у нас вот такой бардак перед участком. Мы не можем домой пройти, не можем машину поставить, не можем бабушку вывести на улицу, так как газовые службы выкопали канаву и бросили», — рассказала автор видео, опубликованного в сообществе «Инцидент|Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте». Жители поселка жалуются, что из-за выкопанных канав автомобиль приходится оставлять близко к проезжей части. Кроме этого, первоуральцы переживают, что ямы может затопить после штормовых предупреждений в Свердловской области. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию первоуральского городского округа. Ранее агентство рассказывало, что полицейский из Первоуральска, обвиняемый в педофилии пойдет под суд. Также URA.RU сообщало о провалившейся под асфальт машине в Свердловской области.