Пермский завод срочно ищет рабочих на производство

Чусовской металлургический завод (Пермский край), входящий в состав ЗАО «Объединенная металлургическая компания», расширяет штат. Предприятие объявило о срочном наборе сотрудников.
«Приглашаем на работу оператора станков с программным управлением, фрезеровщика, газорезчика, токаря, машиниста крана металлургического производства, оператора окрасочно-сушильной линии, слесарей-ремонтников», — сообщается в официальной группе предприятия в соцсети «Вконтакте». Сотрудникам обещают среднюю зарплату около 45 тысяч рублей. Также завод готов принять в штат инженера-конструктора по разработке нестандартного оборудования, оклад которого обсуждается на собеседовании.
Чусовской металлургический завод ОМК производит рессоры для отечественных и иностранных автомобилей под торговыми марками «Чусовская рессора» и «Springer». Всего предприятие выпускает около трех тысяч типов рессорной продукции.
Ранее URA.RU сообщало, что о наборе сотрудников объявил пермский завод ракетных двигателей. Также рабочих в штат набирает предприятие «Машиностроитель».
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Чусовской металлургический завод (Пермский край), входящий в состав ЗАО «Объединенная металлургическая компания», расширяет штат. Предприятие объявило о срочном наборе сотрудников. «Приглашаем на работу оператора станков с программным управлением, фрезеровщика, газорезчика, токаря, машиниста крана металлургического производства, оператора окрасочно-сушильной линии, слесарей-ремонтников», — сообщается в официальной группе предприятия в соцсети «Вконтакте». Сотрудникам обещают среднюю зарплату около 45 тысяч рублей. Также завод готов принять в штат инженера-конструктора по разработке нестандартного оборудования, оклад которого обсуждается на собеседовании. Чусовской металлургический завод ОМК производит рессоры для отечественных и иностранных автомобилей под торговыми марками «Чусовская рессора» и «Springer». Всего предприятие выпускает около трех тысяч типов рессорной продукции. Ранее URA.RU сообщало, что о наборе сотрудников объявил пермский завод ракетных двигателей. Также рабочих в штат набирает предприятие «Машиностроитель».