23 июня 2022

В ХМАО по решению Путина увеличат выплаты для открытия бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Малоимущие югорчане могут получить до 350 тысяч рублей на открытие дела Фото:

Власти ХМАО собираются увеличить размер выплат по социальному контракту на открытие бизнеса для югорчан после того, как на федеральном уровне такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. Об этом URA.RU рассказала директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.

«В федеральное законодательство будут внесены изменения с 1 июля. После этого мы произведем корректировку на региональном уровне. Планируется, что это будет выплата 350 тысяч рублей на открытие дела, и 200 тысяч рублей на ведение личного подсобного хозяйства», — сообщила Пономарева. В обоих случаях, вы плата увеличится на 100 тысяч рублей.

Получить поддержку от государства на открытие бизнеса могут те югорчане, чей месячный доход ниже прожиточного минимума. Директор депсоцразвития ХМАО отметила, что эта мера поддержки является весьма востребованной. «В 2021 году было заключено больше трех тысяч соцконтрактов на открытие бизнеса или личного подсобного хозяйства. Средств хватит на всех, кто имеет право на получение этих выплат. Она начисляется на условиях софинансирования, 45% — федеральные деньги, 55% — региональные. Это одно из приоритетных направлений расходований бюджета», — подчеркнула Пономарева.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре установлены новые величины прожиточного минимума для жителей региона. Для трудоспособного населения они составляют 20302 рубля.

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Власти ХМАО собираются увеличить размер выплат по социальному контракту на открытие бизнеса для югорчан после того, как на федеральном уровне такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. Об этом URA.RU рассказала директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева. «В федеральное законодательство будут внесены изменения с 1 июля. После этого мы произведем корректировку на региональном уровне. Планируется, что это будет выплата 350 тысяч рублей на открытие дела, и 200 тысяч рублей на ведение личного подсобного хозяйства», — сообщила Пономарева. В обоих случаях, вы плата увеличится на 100 тысяч рублей. Получить поддержку от государства на открытие бизнеса могут те югорчане, чей месячный доход ниже прожиточного минимума. Директор депсоцразвития ХМАО отметила, что эта мера поддержки является весьма востребованной. «В 2021 году было заключено больше трех тысяч соцконтрактов на открытие бизнеса или личного подсобного хозяйства. Средств хватит на всех, кто имеет право на получение этих выплат. Она начисляется на условиях софинансирования, 45% — федеральные деньги, 55% — региональные. Это одно из приоритетных направлений расходований бюджета», — подчеркнула Пономарева. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре установлены новые величины прожиточного минимума для жителей региона. Для трудоспособного населения они составляют 20302 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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