Прощание с Пьером Нарциссом экстренно перенесли

25 июня 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

Прощание с певцом состоится 29 июня, сообщила его бывшая жена Фото: Александр Щербак/ТАСС В Москве экстренно отменили запланированное на 25 июня прощание с певцом Пьером Нарциссом. Об этом сообщила бывшая супруга артиста Валерия Калачева. «Возник острый форс-мажор… Мы сейчас урегулируем вопросы внутренние между странами, семьями», — сказала Калачева журналистам МК.RU. По словам экс-супруги, прощание пройдет 29 июня в том же месте с 12:00 до 15:00. «Это переносится на среду», — сказала она. Певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс скончался 22 июня во время операции на почки. Исполнителю хита «Шоколадный заяц» было 45 лет. После прощания в Москве тело артиста планировали отправить на родину — в Камерун, сообщали «Дни.ру». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Москве экстренно отменили запланированное на 25 июня прощание с певцом Пьером Нарциссом. Об этом сообщила бывшая супруга артиста Валерия Калачева. «Возник острый форс-мажор… Мы сейчас урегулируем вопросы внутренние между странами, семьями», — сказала Калачева журналистам МК.RU. По словам экс-супруги, прощание пройдет 29 июня в том же месте с 12:00 до 15:00. «Это переносится на среду», — сказала она. Певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс скончался 22 июня во время операции на почки. Исполнителю хита «Шоколадный заяц» было 45 лет. После прощания в Москве тело артиста планировали отправить на родину — в Камерун, сообщали «Дни.ру».