Прощание с Пьером Нарциссом экстренно перенесли

В Москве экстренно отменили запланированное на 25 июня прощание с певцом Пьером Нарциссом. Об этом сообщила бывшая супруга артиста Валерия Калачева.
«Возник острый форс-мажор… Мы сейчас урегулируем вопросы внутренние между странами, семьями», — сказала Калачева журналистам МК.RU.
По словам экс-супруги, прощание пройдет 29 июня в том же месте с 12:00 до 15:00. «Это переносится на среду», — сказала она.
Певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс скончался 22 июня во время операции на почки. Исполнителю хита «Шоколадный заяц» было 45 лет. После прощания в Москве тело артиста планировали отправить на родину — в Камерун, сообщали «Дни.ру».
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