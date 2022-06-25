Песков прокомментировал «срочный» приезд Путина в Кремль

Вечерний приезд президента РФ Владимира Путина 25 июня никак не связан с тем, что лидер страны планирует сделать экстренное заявление. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Нет. Это не так», — сказал представитель Кремля ТАСС. Так он ответил просьбу прокомментировать неофициальные сообщения telegram-каналов, которые стали распространять информацию о том, что якобы это может быть как-то связано с недавним разговором с его белорусским коллегой Алесандром Лукашенко.
Ранее западные журналисты писали о том, что российские власти якобы могут объявить о дополнительном призыве в войска. Песков, анонсируя важное заявление Путина, которое коснется всех россиян, отметили, что речь не пойдет о всеобщей мобилизации граждан. На эти сообщения Дмитрий Песков ответил, что опубликованная в британских СМИ информация о якобы готовящейся массовой мобилизации в России является «чистым фейком».
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Вечерний приезд президента РФ Владимира Путина 25 июня никак не связан с тем, что лидер страны планирует сделать экстренное заявление. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Нет. Это не так», — сказал представитель Кремля ТАСС. Так он ответил просьбу прокомментировать неофициальные сообщения telegram-каналов, которые стали распространять информацию о том, что якобы это может быть как-то связано с недавним разговором с его белорусским коллегой Алесандром Лукашенко. Ранее западные журналисты писали о том, что российские власти якобы могут объявить о дополнительном призыве в войска. Песков, анонсируя важное заявление Путина, которое коснется всех россиян, отметили, что речь не пойдет о всеобщей мобилизации граждан. На эти сообщения Дмитрий Песков ответил, что опубликованная в британских СМИ информация о якобы готовящейся массовой мобилизации в России является «чистым фейком».