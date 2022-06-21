21 июня 2022

В Кремле ответили на сообщения о всеобщей мобилизации в РФ

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков назвал «чистым фейком» заявления о всеобщей мобилизации в РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Опубликованная в британских СМИ информация о якобы готовящейся массовой мобилизации в России является «чистым фейком». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да. Это чистые фейки», — сказал Песков в беседе с «Интерфаксом».

Ранее западные журналисты писали о том, что российские власти якобы могут объявить о дополнительном призыве в войска. Песков, анонсируя важное заявление Путина, которое коснется всех россиян, отметили, что речь не пойдет о всеобщей мобилизации граждан. В то же время глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал россиян провести добровольную мобилизацию. Однако, как поясняли военные эксперты в беседе с URA.RU, категории граждан, которых призывают в армию по мобилизации, определяются указам президента. Указ готовится долго, а обязательным условие мобилизации является нападением на страну при объявлении войны.

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Опубликованная в британских СМИ информация о якобы готовящейся массовой мобилизации в России является «чистым фейком». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да. Это чистые фейки», — сказал Песков в беседе с «Интерфаксом». Ранее западные журналисты писали о том, что российские власти якобы могут объявить о дополнительном призыве в войска. Песков, анонсируя важное заявление Путина, которое коснется всех россиян, отметили, что речь не пойдет о всеобщей мобилизации граждан. В то же время глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал россиян провести добровольную мобилизацию. Однако, как поясняли военные эксперты в беседе с URA.RU, категории граждан, которых призывают в армию по мобилизации, определяются указам президента. Указ готовится долго, а обязательным условие мобилизации является нападением на страну при объявлении войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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