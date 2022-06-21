В Кремле ответили на сообщения о всеобщей мобилизации в РФ

22 июня 2022 в 00:56 Размер текста - 17 +

Песков назвал «чистым фейком» заявления о всеобщей мобилизации в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Опубликованная в британских СМИ информация о якобы готовящейся массовой мобилизации в России является «чистым фейком». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да. Это чистые фейки», — сказал Песков в беседе с «Интерфаксом». Ранее западные журналисты писали о том, что российские власти якобы могут объявить о дополнительном призыве в войска. Песков, анонсируя важное заявление Путина, которое коснется всех россиян, отметили, что речь не пойдет о всеобщей мобилизации граждан. В то же время глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал россиян провести добровольную мобилизацию. Однако, как поясняли военные эксперты в беседе с URA.RU, категории граждан, которых призывают в армию по мобилизации, определяются указам президента. Указ готовится долго, а обязательным условие мобилизации является нападением на страну при объявлении войны. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Опубликованная в британских СМИ информация о якобы готовящейся массовой мобилизации в России является «чистым фейком». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да. Это чистые фейки», — сказал Песков в беседе с «Интерфаксом». Ранее западные журналисты писали о том, что российские власти якобы могут объявить о дополнительном призыве в войска. Песков, анонсируя важное заявление Путина, которое коснется всех россиян, отметили, что речь не пойдет о всеобщей мобилизации граждан. В то же время глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал россиян провести добровольную мобилизацию. Однако, как поясняли военные эксперты в беседе с URA.RU, категории граждан, которых призывают в армию по мобилизации, определяются указам президента. Указ готовится долго, а обязательным условие мобилизации является нападением на страну при объявлении войны.