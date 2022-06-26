Экс-замглавы Миасса обвинили в преступлении с ущербом на 19 млн

Василия Сороку выпустили из-под стражи под конец расследования дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миасский городской суд направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Миасского городского округа, обвиняемого в превышении должностных полномочий при распоряжении муниципальными земельными участками. Ущерб от преступления составил 19,3 млн рублей, сообщила URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. По данным URA.RU от собственных источников, речь идет о Василии Сороке и землях, проданных курорту «Солнечная долина».

«По версии следствия обвиняемый в 2016 году обеспечил согласование и принятие незаконных решений о продаже в пользу коммерческой организации без проведения торгов двух земельных участков по выкупной цене в размере 20% от их кадастровой стоимости. После этого согласовал и подписал договоры об их продаже в собственность горнолыжного комплекса по заниженной цене», — рассказала Наталья Мамаева.

Василий Сорока был задержан 23 ноября 2021 года. На спорных участках, которые он продал курорту «Солнечная долина» построен комплекс «Бани мира», который в мае после долгих споров получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Сороку выпустили из СИЗО под запрет определенных действий в мае 2022 года.

До работы в мэрии Сорока сам руководил горнолыжным центром «Солнечная долина». После увольнения из администрации занялся бизнесом. Возбуждению уголовного дела предшествовала выемка документов в администрации города и на самом горнолыжном курорте.