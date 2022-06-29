Пермяка осудили за плантацию конопли

Мужчина создал в квартире оранжерею Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Соликамска (Пермский край) осужден за выращивание конопли в собственной квартире. Об итогах уголовного дела URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Выращиванием конопли мужчина решил заняться в 2021 году. Тогда он приобрел семена, изучил необходимую литературу и купил оборудование, с помощью которого из обычной квартиры получилась оранжерея по выращиванию наркосодержащих растений. «Окна были закрыты темной светонепроницаемой тканью, стены обклеены фольгированным материалом, межкомнатные двери заменяла плотная темная ткань, по потолку тянулись пластиковые трубы для вытяжки», — рассказали в ведомстве.

Задержание преступника происходило на улице. Увидев людей в форме, мужчина попытался сбежать, но у него ничего не вышло. Суд признал пермяка виновным и назначил ему 4 года лишения свободы условно и штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало о двух предприимчивых пермяках, решивших заняться производством наркотиков. Мужчины соорудили лабораторию по производству мефедрона в санузле квартиры.