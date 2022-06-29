Пермяки считают свою работу пустой тратой сил

Многие пермяки хотели бы не работать Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Почти половина жителей Пермского края в результате опроса признались, что для них работа это — просто зарабатывание денег. Результаты опубликовала служба исследований российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

«Опрашиваемых попросили продолжить фразу „Моя работа …“. Почти половина жителей Пермского края (41%) признались, что для них это — просто зарабатывание денег», — сообщается в результатах исследования. Тот же процент пермяков считает, что работа тратит их время и силы попусту. По количеству таких ответов Прикамье на первом месте в стране, в среднем по России такой позиции придерживаются 28%.

Около трети опрошенных полагают, что работа — это рабский труд. Еще 35% уверены, что она наносит вред здоровью и психике людей. Что нынешняя работа — временная, и они не задержатся там надолго признают 31%. И лишь около 10% опрошенных гордятся своей работой и называют ее любимым делом.

Ранее URA.RU рассказывало, что получив руководящую должность в своем отделе, пермские мужчины первым делом уволили бы своих неэффективных коллег. В свою очередь женщины начали бы с повышения зарплаты.