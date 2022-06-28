Пермяки мечтают уволить своих коллег, а пермячки — повысить

Меньше всего пермяки думают о дресс-коде Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Получив руководящую должность в своем отделе, пермские мужчины первым делом уволили бы своих неэффективных коллег. В свою очередь женщины более лояльны — они бы начали с повышения зарплаты. Такие результаты открытого опроса приводит онлайн-сервис SuperJob.

«Оказавшись на месте своего начальника, большая часть пермяков, а это около 13%, начали бы с кадровых перестановок: уволили бы бездельников, любимчиков и подхалимов», — сообщается в результатах опроса. Большая часть из этих 13% — мужчины. На втором месте — усиление дисциплины на рабочих местах. Об этом мечтают 9% опрошенных. Замыкает первую тройку — повышение заработной платы. Так бы поступил каждый девятый пермяк, преимущественно женского пола.

Меньше всего пермяки заботятся о дресс-коде, усилении кибербезопасности, введении электронного документооборота. Решение оставить все, как есть, в случае своего назначения на руководящий пост, озвучили 5% пермяков.

Ранее URA.RU сообщало, что уйти работать к конкурентам готовы 85% пермяков. Большинство пермяков готовы перейти на работу в конкурирующую компанию, если офис будет ближе к дому или работнику предложат условия лучше.