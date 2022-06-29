29 июня 2022

Песков назвал хамством слова министра обороны Британии о Путине

© Служба новостей «URA.RU»
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Песков отреагировал на хамство Бена Уоллеса Фото:

Заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в адрес президента РФ Владимира Путина является хамством. Так считает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«К сожалению, здесь мы видим низкий уровень и личной, и политической культуры. Такое хамство, а иначе это не назовешь, бросает тень на страну, которую он представляет», — сказал Песков ТАСС, комментируя высказывание Уоллеса.

Он добавил, что представитель Великобритании не одинок в своем «агрессивном бескультурье». По его мнению, такие как Уоллес не в силах решать проблемы, «они их только создают».

Ранее Великобритания ввела новые санкции против России. Санкционное давление на Россию усилилось с начала 2000-х годов и обострилось из-за спецоперации на Украине. Так, например, страна наложила запрет на поставки в РФ авиатоплива и топливных заправок. Кроме того, новые санкции направлены против российских товаров и технологий по переработке нефти и против технологий, связанных с морскими перевозками.

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Заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в адрес президента РФ Владимира Путина является хамством. Так считает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «К сожалению, здесь мы видим низкий уровень и личной, и политической культуры. Такое хамство, а иначе это не назовешь, бросает тень на страну, которую он представляет», — сказал Песков ТАСС, комментируя высказывание Уоллеса. Он добавил, что представитель Великобритании не одинок в своем «агрессивном бескультурье». По его мнению, такие как Уоллес не в силах решать проблемы, «они их только создают». Ранее Великобритания ввела новые санкции против России. Санкционное давление на Россию усилилось с начала 2000-х годов и обострилось из-за спецоперации на Украине. Так, например, страна наложила запрет на поставки в РФ авиатоплива и топливных заправок. Кроме того, новые санкции направлены против российских товаров и технологий по переработке нефти и против технологий, связанных с морскими перевозками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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