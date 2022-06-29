Песков назвал хамством слова министра обороны Британии о Путине

Заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в адрес президента РФ Владимира Путина является хамством. Так считает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«К сожалению, здесь мы видим низкий уровень и личной, и политической культуры. Такое хамство, а иначе это не назовешь, бросает тень на страну, которую он представляет», — сказал Песков ТАСС, комментируя высказывание Уоллеса.
Он добавил, что представитель Великобритании не одинок в своем «агрессивном бескультурье». По его мнению, такие как Уоллес не в силах решать проблемы, «они их только создают».
Ранее Великобритания ввела новые санкции против России. Санкционное давление на Россию усилилось с начала 2000-х годов и обострилось из-за спецоперации на Украине. Так, например, страна наложила запрет на поставки в РФ авиатоплива и топливных заправок. Кроме того, новые санкции направлены против российских товаров и технологий по переработке нефти и против технологий, связанных с морскими перевозками.
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