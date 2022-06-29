Песков назвал хамством слова министра обороны Британии о Путине

29 июня 2022 в 23:33 Размер текста - 17 +

Песков отреагировал на хамство Бена Уоллеса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в адрес президента РФ Владимира Путина является хамством. Так считает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «К сожалению, здесь мы видим низкий уровень и личной, и политической культуры. Такое хамство, а иначе это не назовешь, бросает тень на страну, которую он представляет», — сказал Песков ТАСС, комментируя высказывание Уоллеса. Он добавил, что представитель Великобритании не одинок в своем «агрессивном бескультурье». По его мнению, такие как Уоллес не в силах решать проблемы, «они их только создают». Ранее Великобритания ввела новые санкции против России. Санкционное давление на Россию усилилось с начала 2000-х годов и обострилось из-за спецоперации на Украине. Так, например, страна наложила запрет на поставки в РФ авиатоплива и топливных заправок. Кроме того, новые санкции направлены против российских товаров и технологий по переработке нефти и против технологий, связанных с морскими перевозками. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в адрес президента РФ Владимира Путина является хамством. Так считает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «К сожалению, здесь мы видим низкий уровень и личной, и политической культуры. Такое хамство, а иначе это не назовешь, бросает тень на страну, которую он представляет», — сказал Песков ТАСС, комментируя высказывание Уоллеса. Он добавил, что представитель Великобритании не одинок в своем «агрессивном бескультурье». По его мнению, такие как Уоллес не в силах решать проблемы, «они их только создают». Ранее Великобритания ввела новые санкции против России. Санкционное давление на Россию усилилось с начала 2000-х годов и обострилось из-за спецоперации на Украине. Так, например, страна наложила запрет на поставки в РФ авиатоплива и топливных заправок. Кроме того, новые санкции направлены против российских товаров и технологий по переработке нефти и против технологий, связанных с морскими перевозками.