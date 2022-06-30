В Челябинской области продажи китайских авто сократились на 64%

В мае 2022 года в регионе было продано всего 110 китайских авто Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области в мае 2022 года продано 110 китайских автомобилей, что на 64% меньше, чем в мае 2021 года. Такие данные следуют из исследования, опубликованного на сайте аналитического агентства «Автостат Инфо».

Аналитики составили топ-10 регионов России по количеству проданных китайских автомобилей. Челябинская область занимает в нем восьмое место с результатом 110 машин. В мае прошлого года было продано 308 автомобилей. Спад продаж составил 64%.

Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показали только Ярославская и Калининградская области, где продажи новый китайских автомобилей выросли на 179% (162 авто) и 15% (92 авто) соответственно.

Однако аналитики отметили, что с апреля по май 2022 года объем проданных в России китайских легковых автомобилей возрос на 30%. Самыми продаваемыми моделями оказались Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion и Geely Coolray.