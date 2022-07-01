Пожилой челябинец арестован по подозрению в изнасиловании внучки

По данным следствия, мужчина совершал преступления на протяжении восьми лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионера из Копейска (Челябинская область) арестовали по подозрению в совершении изнасилования 14-летней внучки. По данным следствия, преступления продолжались на протяжении нескольких лет, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. В Копейском городском суде URA.RU подтвердили факт избрания пожилому мужчине меры пресечения.

«Девочка является родственницей 73-летнего подозреваемого. Когда ей исполнилось шесть лет, он стал совершать в отношении нее насильственные действия сексуального характера, что продолжалось не меньше шести лет. Затем на протяжении двух последних лет неоднократно насиловал ребенка», — рассказал источник.

Мужчина задержан. В отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 3,4 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетнего, в том числе — не достигшего 14-ти лет), а также ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию не комментируют. В пресс-службе Копейского городского суда URA.RU подтвердили, что мужчина 1 июля заключен под стражу сроком на два месяца.