Текслер рассказал, во сколько бюджету обходится каждый беженец

Прием беженцев в Челябинской области оплатит региональный бюджет Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер определил суммы в расчете на человека, которые региональный бюджет потратит на расходы беженцев с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР). Речь идет о ежедневных тратах на пребывание в пунктах временного размещения и на питание. Постановление опубликовано на официальном правовом портале.

В документе сказано, что стоимость одного дня пребывания в пункте временного размещения составит 913 рублей в расчете на человека, стоимость питания — 415 рублей. Средства будут перечисляться местным властям. Методика распределения трансфертов разработана в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

Главам городов и районов предстоит спрогнозировать количество пребывающих беженцев и количество дней, сколько они проведут на территории муниципалитета. В конце года главы станут отчитываться перед региональным правительством за истраченные средства. Неиспользованные деньги придется вернуть в областной бюджет.

В мае 2022 года на территории области, по данным регионального минсоца, находилось 519 беженцев из ЛДНР. При этом в пунктах временно пребывания разместилось 108 из них.

Россия начала проведение спецоперации на Украине 24 февраля. В качестве целей были заявлены денацификация и демилитаризация соседнего государства. Спецоперация носит освободительный характер.