В Кремле не знают о задержании российского судна в Турции

04 июля 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

Reuters сообщило о задержании российского сухогруза в Турции Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле не располагают информацией о задержании в Турции российского сухогруза, который якобы перевозил украинское зерно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы не располагаем этой информацией (о задержании — прим URA.RU). Есть смысл спрашивать в Минтрансе или в МИДе. Турецкая сторона при задержании, если таковое имело место, должна была предоставить информацию через посольство или консульство», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее агентство Reuters сообщило о том, что в Турции задержали грузовое российское судно, которое якобы перевозило зерно с Украины. В посольстве РФ в Турции заявили, что турецкие официальные лица не оповещали дипломатов о задержании российского сухогруза, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Кремле не располагают информацией о задержании в Турции российского сухогруза, который якобы перевозил украинское зерно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы не располагаем этой информацией (о задержании — прим URA.RU). Есть смысл спрашивать в Минтрансе или в МИДе. Турецкая сторона при задержании, если таковое имело место, должна была предоставить информацию через посольство или консульство», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее агентство Reuters сообщило о том, что в Турции задержали грузовое российское судно, которое якобы перевозило зерно с Украины. В посольстве РФ в Турции заявили, что турецкие официальные лица не оповещали дипломатов о задержании российского сухогруза, пишет RT.