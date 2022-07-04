В Кремле не знают о задержании российского судна в Турции

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Reuters сообщило о задержании российского сухогруза в Турции Фото:

В Кремле не располагают информацией о задержании в Турции российского сухогруза, который якобы перевозил украинское зерно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Мы не располагаем этой информацией (о задержании — прим URA.RU). Есть смысл спрашивать в Минтрансе или в МИДе. Турецкая сторона при задержании, если таковое имело место, должна была предоставить информацию через посольство или консульство», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что в Турции задержали грузовое российское судно, которое якобы перевозило зерно с Украины. В посольстве РФ в Турции заявили, что турецкие официальные лица не оповещали дипломатов о задержании российского сухогруза, пишет RT.

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В Кремле не располагают информацией о задержании в Турции российского сухогруза, который якобы перевозил украинское зерно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы не располагаем этой информацией (о задержании — прим URA.RU). Есть смысл спрашивать в Минтрансе или в МИДе. Турецкая сторона при задержании, если таковое имело место, должна была предоставить информацию через посольство или консульство», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее агентство Reuters сообщило о том, что в Турции задержали грузовое российское судно, которое якобы перевозило зерно с Украины. В посольстве РФ в Турции заявили, что турецкие официальные лица не оповещали дипломатов о задержании российского сухогруза, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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