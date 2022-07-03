Reuters: в Турции задержали российское судно

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Судно задержали таможенные органы Турции Фото:

В Турции задержали грузовое российское судно, которое якобы перевозило зерно с Украины. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

«У нас полное сотрудничество. Сейчас судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции», — сказал Боднар в эфире украинского национального телевидения, передает Reuters. Судьбу корабля решат в понедельник, отметил он.

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, что Россия и Турция собираются провести переговоры по поводу реэкспорта сельскохозяйственной продукции с Украины, передает сайт MK.RU. Он выразил готовность реэкспортировать зерно по Черному морю. Reuters сообщал, что Украина якобы попросила Турцию задержать судно с зерном из Бердянска под российским флагом, сообщает «Царьград». Украина заминировала порты в Черном море, из-за этого начались проблемы с вывозом зерна оттуда. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Великобритания хочет внедрить свой флот в Черное море для контроля вывоза зерна. РФ начала спецоперацию на Украине с 24 февраля, целью является освобождение Донбасса.

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В Турции задержали грузовое российское судно, которое якобы перевозило зерно с Украины. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар. «У нас полное сотрудничество. Сейчас судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции», — сказал Боднар в эфире украинского национального телевидения, передает Reuters. Судьбу корабля решат в понедельник, отметил он. Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, что Россия и Турция собираются провести переговоры по поводу реэкспорта сельскохозяйственной продукции с Украины, передает сайт MK.RU. Он выразил готовность реэкспортировать зерно по Черному морю. Reuters сообщал, что Украина якобы попросила Турцию задержать судно с зерном из Бердянска под российским флагом, сообщает «Царьград». Украина заминировала порты в Черном море, из-за этого начались проблемы с вывозом зерна оттуда. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Великобритания хочет внедрить свой флот в Черное море для контроля вывоза зерна. РФ начала спецоперацию на Украине с 24 февраля, целью является освобождение Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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