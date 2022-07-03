Reuters: в Турции задержали российское судно

03 июля 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

Судно задержали таможенные органы Турции Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Турции задержали грузовое российское судно, которое якобы перевозило зерно с Украины. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар. «У нас полное сотрудничество. Сейчас судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции», — сказал Боднар в эфире украинского национального телевидения, передает Reuters. Судьбу корабля решат в понедельник, отметил он. Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, что Россия и Турция собираются провести переговоры по поводу реэкспорта сельскохозяйственной продукции с Украины, передает сайт MK.RU . Он выразил готовность реэкспортировать зерно по Черному морю. Reuters сообщал, что Украина якобы попросила Турцию задержать судно с зерном из Бердянска под российским флагом, сообщает «Царьград». Украина заминировала порты в Черном море, из-за этого начались проблемы с вывозом зерна оттуда. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Великобритания хочет внедрить свой флот в Черное море для контроля вывоза зерна. РФ начала спецоперацию на Украине с 24 февраля, целью является освобождение Донбасса. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Турции задержали грузовое российское судно, которое якобы перевозило зерно с Украины. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар. «У нас полное сотрудничество. Сейчас судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции», — сказал Боднар в эфире украинского национального телевидения, передает Reuters. Судьбу корабля решат в понедельник, отметил он. Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, что Россия и Турция собираются провести переговоры по поводу реэкспорта сельскохозяйственной продукции с Украины, передает сайт MK.RU. Он выразил готовность реэкспортировать зерно по Черному морю. Reuters сообщал, что Украина якобы попросила Турцию задержать судно с зерном из Бердянска под российским флагом, сообщает «Царьград». Украина заминировала порты в Черном море, из-за этого начались проблемы с вывозом зерна оттуда. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Великобритания хочет внедрить свой флот в Черное море для контроля вывоза зерна. РФ начала спецоперацию на Украине с 24 февраля, целью является освобождение Донбасса.