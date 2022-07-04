Антону Бурдину подарили новый мобильный телефон Фото: директор «Спецавтобазы» Наталья Зубова

Жителю Екатеринбурга Антону Бурдину, который на добровольных началах наводит в городе чистоту, купили новый телефон. После публикации URA.RU о том, что мобильный телефон Антона сломался, на просьбу откликнулся министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и директор «Спецавтобазы» Наталья Зубова.

«По инициативе Николая Смирнова мы решили помочь Антону. Он искренне помогает людям, а жизнь у Антона сложная. Сделать ее [жизнь] комфортнее нам не только приятно, но и по-человечески важно», — говорит Зубова.

По словам министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, люди, умеющие сопереживать, — гордость общества. «Считаю, что такие люди, которые создают комфортную среду вокруг нас, заслуживают уважения. Их действия и поступки — это жизненная позиция, в которой на первом месте стоит общество, а не личное я», — отметил Смирнов.

Антон Бурдин говорит, что получил еще одно подтверждение тому, что чудеса бывают. «Я всегда в это верил. Мне помогают даже незнакомые люди, а разве это не чудо? Только вчера о моей ситуации написали, а сегодня подарили телефон Xiaomi Redmi 10, как я и мечтал», — поделился с агентством своими эмоциями волонтер Бурдин.

После объявленного URA.RU сбора на новый телефон для волонтера за первые сутки на счет Антона Бурдина поступила сумма в размере 7300 рублей.

Ранее URA.RU писало, что Антон Бурдин живет в микрорайоне Компрессорный (Екатеринбург). Парень прославился тем, что на волонтерских началах наводит чистоту на территории родного района. Горожане прониклись симпатией к парню, у которого есть ограничения по здоровью, но это не мешает ему творить добрые дела. Сейчас Антон прибирает территорию отеля «Рамада».

Антону Бурдину подарили мобильный телефон Фото: директор «Спецавтобазы» Наталья Зубова.

Директор «Спецавтобазы» Наталья Зубова (слева), Антон Бурдин (посередине) и региональный министр ЖКХ Николай Смирнов (справа) Фото: директор «Спецавтобазы» Наталья Зубова.

Антон Бурдин держит в руках заветный мобильный телефон Xiaomi Redmi 10 Фото: директор «Спецавтобазы» Наталья Зубова.

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