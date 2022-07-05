В ХМАО хотят открыть «Пятерочки» прямо на нефтяных месторождениях

Открыть магазины на месторождениях власти предложили ритейлеру Х5 Group Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ХМАО предложили ритейлеру Х5 Group, которому принадлежат сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» открыть первые супермаркеты на нефтяных месторождениях региона. Об этом заявил вице-губернатор Югры Алексей Забозлаев на промышленной выставке «Иннопром».

«Мы предложили компании Х5 Group зайти на месторождения нефтегазовых компаний с торговыми сетями. Это будет первый, пилотный проект в регионе. Такой еще никто не реализовывал», — приводит комментарий Забозлаева ТАСС.

По словам чиновника, нефтяные компании готовы предоставить торговым сетям готовые здания на месторождениях под магазины по минимальной цене. При этом ориентированы такие супермаркеты будут не только на работников месторождений, но и на жителей ближайших населенных пунктов.

Ранее URA.RU рассказывало, что сетевой гигант Х5 Group объявил об открытии в ХМАО новых магазинов. Речь идет о 40 супермаркетах, которые должны заработать к 2024 году.