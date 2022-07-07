Евгений Ройзман заявил, что не собирается бежать из страны. Видео

08 июля 2022 в 02:39 Размер текста - 17 +

Экс-мэр Екатеринбурга рассказал, как ощущает себя после начала спецоперации РФ на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман признался, что осознает все риски своего положения (он неоднократно выказывал неуважение к органам власти, — прим.ред.), но не собирается бежать из страны. Об этом Ройзман заявил в интервью. «Моя задача, как и у всех — устоять на ногах, остаться самим собой. Да, я все риски понимаю, но это моя страна, я отсюда не побегу. Я все равно буду стоять до конца и говорить то, что считаю нужным. У меня нет других путей, нет возможности замолчать, спрятаться, и желания тоже нет. Поэтому я буду стоять до конца. Как будет, так и будет», — заявил Ройзман в youtube-программе канала «Редакция» (руководитель проекта Алексей Пивоваров признан СМИ-иноагентом в РФ). В марте на Ройзмана составили два административных протокола, связанных с дискредитацией Вооруженных Сил РФ, далее начался судебный процесс. На одном из них ему назначили наказание в виде штрафа на 50 тысяч рублей. 6 июля Ройзман попытался обжаловать свой штраф за дискредитацию армии. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман признался, что осознает все риски своего положения (он неоднократно выказывал неуважение к органам власти, — прим.ред.), но не собирается бежать из страны. Об этом Ройзман заявил в интервью. «Моя задача, как и у всех — устоять на ногах, остаться самим собой. Да, я все риски понимаю, но это моя страна, я отсюда не побегу. Я все равно буду стоять до конца и говорить то, что считаю нужным. У меня нет других путей, нет возможности замолчать, спрятаться, и желания тоже нет. Поэтому я буду стоять до конца. Как будет, так и будет», — заявил Ройзман в youtube-программе канала «Редакция» (руководитель проекта Алексей Пивоваров признан СМИ-иноагентом в РФ). В марте на Ройзмана составили два административных протокола, связанных с дискредитацией Вооруженных Сил РФ, далее начался судебный процесс. На одном из них ему назначили наказание в виде штрафа на 50 тысяч рублей. 6 июля Ройзман попытался обжаловать свой штраф за дискредитацию армии.