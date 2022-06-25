25 июня 2022
24 июня 2022

В пермском городе во время пожара спасли четырех человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в деревне Броды Пермского района Пермского края 2 июня 2014, пепелище, огонь, сгоревший дом, последствия пожара
В пермском Кудымкаре утром из пожара спасли четырех человек Фото:

В городе Кудымкаре (Пермский край) в шесть часов утра загорелся частный дом. Приехавшие на вызов пожарные спасли четырех человек. О происшествии сообщили в краевом ГУ МЧС.

«26 июня 2022 года в 06 час. 14 мин. (мст) поступило сообщение о загорании частного жилого дома по адресу: г. Кудымкар, ул. Пушкина. <…> В результате пожара пострадал 1 человек, спасены 4 человека», — рассказали в пресс-службе управления. Огонь тушили на площади 96 кв. м.

Во время тушения на объекте работали 18 сотрудников и 4 пожарные машины. Пожар ликвидировали в 06:56. В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины возгорания.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае пытались поджечь военкомат. При этом военком опроверг факт поджога.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П».

В городе Кудымкаре (Пермский край) в шесть часов утра загорелся частный дом. Приехавшие на вызов пожарные спасли четырех человек. О происшествии сообщили в краевом ГУ МЧС. «26 июня 2022 года в 06 час. 14 мин. (мст) поступило сообщение о загорании частного жилого дома по адресу: г. Кудымкар, ул. Пушкина. <…> В результате пожара пострадал 1 человек, спасены 4 человека», — рассказали в пресс-службе управления. Огонь тушили на площади 96 кв. м. Во время тушения на объекте работали 18 сотрудников и 4 пожарные машины. Пожар ликвидировали в 06:56. В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины возгорания. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае пытались поджечь военкомат. При этом военком опроверг факт поджога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...