В пермском городе во время пожара спасли четырех человек

В пермском Кудымкаре утром из пожара спасли четырех человек Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В городе Кудымкаре (Пермский край) в шесть часов утра загорелся частный дом. Приехавшие на вызов пожарные спасли четырех человек. О происшествии сообщили в краевом ГУ МЧС.

«26 июня 2022 года в 06 час. 14 мин. (мст) поступило сообщение о загорании частного жилого дома по адресу: г. Кудымкар, ул. Пушкина. <…> В результате пожара пострадал 1 человек, спасены 4 человека», — рассказали в пресс-службе управления. Огонь тушили на площади 96 кв. м.

Во время тушения на объекте работали 18 сотрудников и 4 пожарные машины. Пожар ликвидировали в 06:56. В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины возгорания.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае пытались поджечь военкомат. При этом военком опроверг факт поджога.