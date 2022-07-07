В Челябинской области раскрыли ОПГ валютчиков

08 июля 2022 в 10:38 Размер текста - 17 +

Группа челябинцам под видом платежей за оборудование выводила евро за границу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области раскрыли преступную группу, специализирующуюся на валютных махинациях. Задержанные выводили валюту за пределы России под прикрытием фиктивных внешнеторговых операций, сообщили URA.RU в Челябинской таможне. «Подозреваемые в незаконных операциях по выводу иностранной валюты предоставляли недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Деньги перечислялись под видом поставки промышленного оборудования в рамках фиктивных внешнеэкономических контрактов, оформленных на подставное лицо», — пояснил замначальника Челябинской таможни Евгений Мелехов. В общей сложности злоумышленники перевели на счета нерезидентов России более 45 тысяч евро, что эквивалентно 4 млн рублей. В их отношении возбудили два уголовных дела по пунктам «б, в» ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Участникам ОПГ грозит до пяти лет лишения свободы. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинской области раскрыли преступную группу, специализирующуюся на валютных махинациях. Задержанные выводили валюту за пределы России под прикрытием фиктивных внешнеторговых операций, сообщили URA.RU в Челябинской таможне. «Подозреваемые в незаконных операциях по выводу иностранной валюты предоставляли недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Деньги перечислялись под видом поставки промышленного оборудования в рамках фиктивных внешнеэкономических контрактов, оформленных на подставное лицо», — пояснил замначальника Челябинской таможни Евгений Мелехов. В общей сложности злоумышленники перевели на счета нерезидентов России более 45 тысяч евро, что эквивалентно 4 млн рублей. В их отношении возбудили два уголовных дела по пунктам «б, в» ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Участникам ОПГ грозит до пяти лет лишения свободы.