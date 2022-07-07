07 июля 2022

В Челябинской области раскрыли ОПГ валютчиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Группа челябинцам под видом платежей за оборудование выводила евро за границу Фото:

В Челябинской области раскрыли преступную группу, специализирующуюся на валютных махинациях. Задержанные выводили валюту за пределы России под прикрытием фиктивных внешнеторговых операций, сообщили URA.RU в Челябинской таможне.

«Подозреваемые в незаконных операциях по выводу иностранной валюты предоставляли недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Деньги перечислялись под видом поставки промышленного оборудования в рамках фиктивных внешнеэкономических контрактов, оформленных на подставное лицо», — пояснил замначальника Челябинской таможни Евгений Мелехов.

В общей сложности злоумышленники перевели на счета нерезидентов России более 45 тысяч евро, что эквивалентно 4 млн рублей. В их отношении возбудили два уголовных дела по пунктам «б, в» ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Участникам ОПГ грозит до пяти лет лишения свободы.

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В Челябинской области раскрыли преступную группу, специализирующуюся на валютных махинациях. Задержанные выводили валюту за пределы России под прикрытием фиктивных внешнеторговых операций, сообщили URA.RU в Челябинской таможне. «Подозреваемые в незаконных операциях по выводу иностранной валюты предоставляли недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Деньги перечислялись под видом поставки промышленного оборудования в рамках фиктивных внешнеэкономических контрактов, оформленных на подставное лицо», — пояснил замначальника Челябинской таможни Евгений Мелехов. В общей сложности злоумышленники перевели на счета нерезидентов России более 45 тысяч евро, что эквивалентно 4 млн рублей. В их отношении возбудили два уголовных дела по пунктам «б, в» ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Участникам ОПГ грозит до пяти лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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