Огромную букву установили 3 сентября на главной площади поселка Майский
Огромную букву установили 3 сентября на главной площади поселка Майский

На территории Прикамья в Краснокамском округе установили гигантскую букву «М». Об открытии нового арт-объекта сообщило Агентство по делам молодежи Пермского края.

«Арт-объект открыли в рамках проекта „Регион для молодых“. Он стал символом возможностей, которые сегодня доступны молодежи округа», — написано на странице агентства в соцсети «ВКонтакте».

Буква «М» символизирует два важных слова: «Молодежь Майского». На объекте расположены QR-коды, ведущие на полезные ресурсы Росмолодежи. Перейдя по ссылкам, можно узнать о возможностях для самореализации, конкурсах, грантах и целевых программах.

Авторы надеются, что пространство станет местом для общения, творчества, работы и досуга.
Авторы надеются, что пространство станет местом для общения, творчества, работы и досуга.
Фото:

