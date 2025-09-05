Огромную букву установили 3 сентября на главной площади поселка Майский
На территории Прикамья в Краснокамском округе установили гигантскую букву «М». Об открытии нового арт-объекта сообщило Агентство по делам молодежи Пермского края.
«Арт-объект открыли в рамках проекта „Регион для молодых“. Он стал символом возможностей, которые сегодня доступны молодежи округа», — написано на странице агентства в соцсети «ВКонтакте».
Буква «М» символизирует два важных слова: «Молодежь Майского». На объекте расположены QR-коды, ведущие на полезные ресурсы Росмолодежи. Перейдя по ссылкам, можно узнать о возможностях для самореализации, конкурсах, грантах и целевых программах.
Авторы надеются, что пространство станет местом для общения, творчества, работы и досуга.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!