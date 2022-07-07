Член ОНК заявила, что в пермской колонии калечат заключенного. «Челюсть пополам»

08 июля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

В ИК-9 это уже не первый скандал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В пермской колонии №9 осужденному Дмитрию Ананину не оказывается должная медицинская помощь, а врачи ставят «эксперименты», которые ухудшают его состояние. Об этом заявила член ОНК Пермского края Оксана Асауленко. По ее словам, Ананина сильно избили еще при задержании, сломав челюсть, но врачи тюремного лазарета сделали еще хуже. «В больнице 9-ки вместо того, чтобы правильно оценить состояние больного и отправить его для операции к специалистам, начали ставить эксперименты. Установили скобы, они не прижились, все разворотили, и состояние, конечно, только ухудшалось. Челюсть просто пополам. Он есть не может, держит ее рукой, а она разваливается на части», — сообщила Асауленко в соцсети «ВКонтакте». В ГУФСИН по Пермскому краю URA.RU сообщили, что Ананину оказывается вся необходимая медпомощь, а сам он при этом не раз отказывался от осмотра специалистов. «Ананину Д. И. вся необходимая медицинская помощь предоставляется, назначаются консультации узких специалистов, в том числе из учреждений здравоохранения Пермского края. Ананин Д. И. относится к своему здоровью недобросовестно, нарушает режим лечения, формально относится к рекомендациям, неоднократно отказывался от осмотров специалистов», — утверждают в ГУФСИН. Тюремные власти обещают вывезти пациента в гражданскую стоматологическую больницу. ИК-9 ранее отметилась в СМИ рядом скандалов. В частности, здесь избили и изнасиловали Дмитрия Сергеева. Следом за этим еще один осужденный, не выдержав издевательств, покончил с собой. Другой объявлял голодовку. Также сообщалось, что здесь жестоко избили и сломали челюсть еще одному осужденному. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В пермской колонии №9 осужденному Дмитрию Ананину не оказывается должная медицинская помощь, а врачи ставят «эксперименты», которые ухудшают его состояние. Об этом заявила член ОНК Пермского края Оксана Асауленко. По ее словам, Ананина сильно избили еще при задержании, сломав челюсть, но врачи тюремного лазарета сделали еще хуже. «В больнице 9-ки вместо того, чтобы правильно оценить состояние больного и отправить его для операции к специалистам, начали ставить эксперименты. Установили скобы, они не прижились, все разворотили, и состояние, конечно, только ухудшалось. Челюсть просто пополам. Он есть не может, держит ее рукой, а она разваливается на части», — сообщила Асауленко в соцсети «ВКонтакте». В ГУФСИН по Пермскому краю URA.RU сообщили, что Ананину оказывается вся необходимая медпомощь, а сам он при этом не раз отказывался от осмотра специалистов. «Ананину Д. И. вся необходимая медицинская помощь предоставляется, назначаются консультации узких специалистов, в том числе из учреждений здравоохранения Пермского края. Ананин Д. И. относится к своему здоровью недобросовестно, нарушает режим лечения, формально относится к рекомендациям, неоднократно отказывался от осмотров специалистов», — утверждают в ГУФСИН. Тюремные власти обещают вывезти пациента в гражданскую стоматологическую больницу. ИК-9 ранее отметилась в СМИ рядом скандалов. В частности, здесь избили и изнасиловали Дмитрия Сергеева. Следом за этим еще один осужденный, не выдержав издевательств, покончил с собой. Другой объявлял голодовку. Также сообщалось, что здесь жестоко избили и сломали челюсть еще одному осужденному.