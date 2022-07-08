В пермском ГУ МЧС сообщили о судьбе детей, пострадавших на пожаре

В пожаре, случившемся утром 8 июля в городской квартире Соликамска (Пермский край), серьезно пострадал один ребенок. Об этом рассказали в краевом ГУ МЧС.
«В соответствии с поступившей дополнительной и уточненной информацией, в результате пожара в городе Соликамске пострадал один ребенок, который находится в центральной районной больнице города Соликамск», — информирует пресс-служба управления. Первоначально публиковалась информация, что в больницу поступили четыре человека, из них трое детей.
Пожар по улице Большевистской в Соликамске начался и был потушен в седьмом часу утра 8 июля. В настоящее время сотрудники краевого МЧС устанавливают причину появления огня в квартире.
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В пожаре, случившемся утром 8 июля в городской квартире Соликамска (Пермский край), серьезно пострадал один ребенок. Об этом рассказали в краевом ГУ МЧС. «В соответствии с поступившей дополнительной и уточненной информацией, в результате пожара в городе Соликамске пострадал один ребенок, который находится в центральной районной больнице города Соликамск», — информирует пресс-служба управления. Первоначально публиковалась информация, что в больницу поступили четыре человека, из них трое детей. Пожар по улице Большевистской в Соликамске начался и был потушен в седьмом часу утра 8 июля. В настоящее время сотрудники краевого МЧС устанавливают причину появления огня в квартире. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае на пожаре пострадали дети. Возгорание огня в городской квартире ликвидировали 15 сотрудников МЧС.