В пермском ГУ МЧС сообщили о судьбе детей, пострадавших на пожаре

09 июля 2022 в 00:36 Размер текста - 17 +

Стала известная судьба детей, пострадавших в пермском пожаре Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В пожаре, случившемся утром 8 июля в городской квартире Соликамска (Пермский край), серьезно пострадал один ребенок. Об этом рассказали в краевом ГУ МЧС. «В соответствии с поступившей дополнительной и уточненной информацией, в результате пожара в городе Соликамске пострадал один ребенок, который находится в центральной районной больнице города Соликамск», — информирует пресс-служба управления. Первоначально публиковалась информация, что в больницу поступили четыре человека, из них трое детей. Пожар по улице Большевистской в Соликамске начался и был потушен в седьмом часу утра 8 июля. В настоящее время сотрудники краевого МЧС устанавливают причину появления огня в квартире. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае на пожаре пострадали дети. Возгорание огня в городской квартире ликвидировали 15 сотрудников МЧС. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В пожаре, случившемся утром 8 июля в городской квартире Соликамска (Пермский край), серьезно пострадал один ребенок. Об этом рассказали в краевом ГУ МЧС. «В соответствии с поступившей дополнительной и уточненной информацией, в результате пожара в городе Соликамске пострадал один ребенок, который находится в центральной районной больнице города Соликамск», — информирует пресс-служба управления. Первоначально публиковалась информация, что в больницу поступили четыре человека, из них трое детей. Пожар по улице Большевистской в Соликамске начался и был потушен в седьмом часу утра 8 июля. В настоящее время сотрудники краевого МЧС устанавливают причину появления огня в квартире. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае на пожаре пострадали дети. Возгорание огня в городской квартире ликвидировали 15 сотрудников МЧС.