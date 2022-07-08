08 июля 2022
07 июля 2022

В пермском ГУ МЧС сообщили о судьбе детей, пострадавших на пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в ТЦ Триада. Пермь, огонь, пожарный рукав, пожар в торговом центре
Стала известная судьба детей, пострадавших в пермском пожаре Фото:

В пожаре, случившемся утром 8 июля в городской квартире Соликамска (Пермский край), серьезно пострадал один ребенок. Об этом рассказали в краевом ГУ МЧС.

«В соответствии с поступившей дополнительной и уточненной информацией, в результате пожара в городе Соликамске пострадал один ребенок, который находится в центральной районной больнице города Соликамск», — информирует пресс-служба управления. Первоначально публиковалась информация, что в больницу поступили четыре человека, из них трое детей.

Пожар по улице Большевистской в Соликамске начался и был потушен в седьмом часу утра 8 июля. В настоящее время сотрудники краевого МЧС устанавливают причину появления огня в квартире.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае на пожаре пострадали дети. Возгорание огня в городской квартире ликвидировали 15 сотрудников МЧС.

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В пожаре, случившемся утром 8 июля в городской квартире Соликамска (Пермский край), серьезно пострадал один ребенок. Об этом рассказали в краевом ГУ МЧС. «В соответствии с поступившей дополнительной и уточненной информацией, в результате пожара в городе Соликамске пострадал один ребенок, который находится в центральной районной больнице города Соликамск», — информирует пресс-служба управления. Первоначально публиковалась информация, что в больницу поступили четыре человека, из них трое детей. Пожар по улице Большевистской в Соликамске начался и был потушен в седьмом часу утра 8 июля. В настоящее время сотрудники краевого МЧС устанавливают причину появления огня в квартире. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае на пожаре пострадали дети. Возгорание огня в городской квартире ликвидировали 15 сотрудников МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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