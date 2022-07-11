«Известия» нашли скрытую причину для экстренного собрания Госдумы

Внеочередное собрание Государственной думы РФ, намеченное на 15 июля, может быть связано со срочными кадровыми решениями. 12 июля лидеры думских фракций встретятся со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
«Как выяснили „Известия“, причиной внеочередного заседания Госдумы 15 июля могут стать, в том числе кадровые решения. Об этом рассказал источник в нижней палате. Возможно, речь пойдет о каких-то серьезных решениях», — пишут «Известия».
Ранее Володин поручил собрать экстренное заседание Госдумы. По словам спикера, это заседание должно закрыть весеннюю сессию Госдумы. При этом ранее Володин заявлял, что депутаты выполнили законодательный план прошедшей сессии.
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