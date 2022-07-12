В Совфеде призвали завершить спецоперацию на Украине около Польши

12 июля 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

Для предотвращения обстрелов граждан спецоперация должна завершиться на западной границе Украины Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за того, что украинские военные обстреливают мирных жителей, закончить российскую спецоперацию необходимо около границ Польши. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Удары [ВСУ] наносятся не только по ДНР и ЛНР, но и по территориям, которые формально пока считаются украинскими. Все чаще в голову приходит мысль, что для предотвращения варварских обстрелов мирных граждан союзные войска должны завершить специальную операцию на западной границе Украины», — отметил он в своем telegram-канале. 12 июля Киев ударил по Новой Каховке ракетами HIMARS, которые ранее ему поставили США. От обстрела погибло 6 мирных жителей, ранено несколько десятков человек. Кроме того, из-за удара ВСУ взорвались склады с селитрой, пишет Life . Пострадали рынок и жилые дома, дополняет «Национальная служба новостей». Вынужденная спецоперация России на Украине проводится с конца февраля. Цель российских военных — демилитаризация и денацификация, а также помощь мирному населению Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались обстрелам со стороны украинских националистов. Украине активно помогает Запад: он поставляет туда вооружение, в том числе и тяжелое, и оказывает финансовую помощь.

Из-за того, что украинские военные обстреливают мирных жителей, закончить российскую спецоперацию необходимо около границ Польши. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Удары [ВСУ] наносятся не только по ДНР и ЛНР, но и по территориям, которые формально пока считаются украинскими. Все чаще в голову приходит мысль, что для предотвращения варварских обстрелов мирных граждан союзные войска должны завершить специальную операцию на западной границе Украины», — отметил он в своем telegram-канале. 12 июля Киев ударил по Новой Каховке ракетами HIMARS, которые ранее ему поставили США. От обстрела погибло 6 мирных жителей, ранено несколько десятков человек. Кроме того, из-за удара ВСУ взорвались склады с селитрой, пишет Life. Пострадали рынок и жилые дома, дополняет «Национальная служба новостей». Вынужденная спецоперация России на Украине проводится с конца февраля. Цель российских военных — демилитаризация и денацификация, а также помощь мирному населению Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались обстрелам со стороны украинских националистов. Украине активно помогает Запад: он поставляет туда вооружение, в том числе и тяжелое, и оказывает финансовую помощь.