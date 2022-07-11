В ХМАО завели дело на двух канадцев за сокрытие гражданства

Мужчины не сообщили при устройстве на работу, что уже не являются россиянами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Когалыме (ХМАО) два иностранца стали фигурантами уголовного дела за то, что скрыли факт канадского гражданства. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Неисполнение обязанности по уведомлению о наличии гражданства иностранного государства». Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«В период с июля 2014 года по апрель 2017 года граждане выехали за пределы РФ, после чего длительное время проживали на территории другого государства. В апреле 2017 года они получили гражданство другого государства, им выданы паспорта. После возвращения в Россию подозреваемые не уведомили уполномоченные органы, работодателя, кредитные учреждения о наличии гражданства другого государства, а также осуществляли трудовую деятельность в качестве муниципального служащего и сотрудника коммерческой организации с государственным участием», — сообщили в пресс-службе ведомства.

За сокрытие информации о гражданстве подозреваемых ждет наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов. Выявить нарушение удалось благодаря другому уголовному делу. «Противоправные действия выявлены в результате обнаружения паспортов граждан Канады при производстве обыска в рамках другого уголовного дела, по которому один из подозреваемых является свидетелем», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что ямальскому судье отказали в должности председателя арбитража. Причиной отказа послужило подозрение в двойном гражданстве.