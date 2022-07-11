11 июля 2022

В ХМАО завели дело на двух канадцев за сокрытие гражданства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, газ, следственный комитет, последствия, взрыв
Мужчины не сообщили при устройстве на работу, что уже не являются россиянами Фото:

В Когалыме (ХМАО) два иностранца стали фигурантами уголовного дела за то, что скрыли факт канадского гражданства. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Неисполнение обязанности по уведомлению о наличии гражданства иностранного государства». Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«В период с июля 2014 года по апрель 2017 года граждане выехали за пределы РФ, после чего длительное время проживали на территории другого государства. В апреле 2017 года они получили гражданство другого государства, им выданы паспорта. После возвращения в Россию подозреваемые не уведомили уполномоченные органы, работодателя, кредитные учреждения о наличии гражданства другого государства, а также осуществляли трудовую деятельность в качестве муниципального служащего и сотрудника коммерческой организации с государственным участием», — сообщили в пресс-службе ведомства.

За сокрытие информации о гражданстве подозреваемых ждет наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов. Выявить нарушение удалось благодаря другому уголовному делу. «Противоправные действия выявлены в результате обнаружения паспортов граждан Канады при производстве обыска в рамках другого уголовного дела, по которому один из подозреваемых является свидетелем», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что ямальскому судье отказали в должности председателя арбитража. Причиной отказа послужило подозрение в двойном гражданстве.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

В Когалыме (ХМАО) два иностранца стали фигурантами уголовного дела за то, что скрыли факт канадского гражданства. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Неисполнение обязанности по уведомлению о наличии гражданства иностранного государства». Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «В период с июля 2014 года по апрель 2017 года граждане выехали за пределы РФ, после чего длительное время проживали на территории другого государства. В апреле 2017 года они получили гражданство другого государства, им выданы паспорта. После возвращения в Россию подозреваемые не уведомили уполномоченные органы, работодателя, кредитные учреждения о наличии гражданства другого государства, а также осуществляли трудовую деятельность в качестве муниципального служащего и сотрудника коммерческой организации с государственным участием», — сообщили в пресс-службе ведомства. За сокрытие информации о гражданстве подозреваемых ждет наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов. Выявить нарушение удалось благодаря другому уголовному делу. «Противоправные действия выявлены в результате обнаружения паспортов граждан Канады при производстве обыска в рамках другого уголовного дела, по которому один из подозреваемых является свидетелем», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что ямальскому судье отказали в должности председателя арбитража. Причиной отказа послужило подозрение в двойном гражданстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...