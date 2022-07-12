В Перми скончался преподаватель и известный актер театра

13 июля 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

Алексей Шумков — лауреат многих международных конкурсов Фото предоставлено пресс-службой «Театра-Театра» В Перми скоропостижно скончался 52-летний актер, педагог и режиссер Алексей Шумков. Об этом сообщили коллеги актера из «Театра-Театра», где он проработал более 20 лет. «Алексей Шумков в 1994 году был принят в наш театр, сыграл более 20 ролей в спектаклях для детей и взрослых, в шекспировских трагедиях и мольеровских комедиях. Также, занимал должность старшего преподавателя кафедры режиссуры и мастерства актера Пермского государственного института культуры, был наставником для многих молодых артистов», — сообщают в театре. Прощание с Алексеем Шумковым состоится 14 июля в 14.00. Церемония пройдет в Большом ритуальном зале на Старцева, 61. Ранее URA.RU сообщало, что из жизни ушел известный актер пермского «Театра-Театра» Лев Санкин. Кроме работы в театре, Лев Соломонович снимался в фильмах «Любимчик» «Пыль времени» и в сериале «Отчий берег».

В Перми скоропостижно скончался 52-летний актер, педагог и режиссер Алексей Шумков. Об этом сообщили коллеги актера из «Театра-Театра», где он проработал более 20 лет. «Алексей Шумков в 1994 году был принят в наш театр, сыграл более 20 ролей в спектаклях для детей и взрослых, в шекспировских трагедиях и мольеровских комедиях. Также, занимал должность старшего преподавателя кафедры режиссуры и мастерства актера Пермского государственного института культуры, был наставником для многих молодых артистов», — сообщают в театре. Прощание с Алексеем Шумковым состоится 14 июля в 14.00. Церемония пройдет в Большом ритуальном зале на Старцева, 61. Ранее URA.RU сообщало, что из жизни ушел известный актер пермского «Театра-Театра» Лев Санкин. Кроме работы в театре, Лев Соломонович снимался в фильмах «Любимчик» «Пыль времени» и в сериале «Отчий берег».