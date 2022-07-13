На свердловских учителей потратят миллиарды рублей

13 июля 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

Свердловские учителя продолжат получать надбавки за классное руководство до 2024 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Свердловские учителя продолжат получать надбавки за классное руководство до 2024 года. На эти цели правительство России выделит 7 миллиардов рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. «Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регион получит около 7 млрд рублей на выплаты учителям. Речь идет о надбавках за классное руководство», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что «Единая Россия» в новом созыве Госдумы намерена улучшить условия труда учителей, сократить бюрократическую нагрузку на них и обеспечить им повышение зарплат. Снизить бюрократическую нагрузку на учителей планируется за счет цифровизации отчетности.

Свердловские учителя продолжат получать надбавки за классное руководство до 2024 года. На эти цели правительство России выделит 7 миллиардов рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. «Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регион получит около 7 млрд рублей на выплаты учителям. Речь идет о надбавках за классное руководство», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что «Единая Россия» в новом созыве Госдумы намерена улучшить условия труда учителей, сократить бюрократическую нагрузку на них и обеспечить им повышение зарплат. Снизить бюрократическую нагрузку на учителей планируется за счет цифровизации отчетности.