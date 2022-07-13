На свердловских учителей потратят миллиарды рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, учитель, школа, образование
Свердловские учителя продолжат получать надбавки за классное руководство до 2024 года Фото:

Свердловские учителя продолжат получать надбавки за классное руководство до 2024 года. На эти цели правительство России выделит 7 миллиардов рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регион получит около 7 млрд рублей на выплаты учителям. Речь идет о надбавках за классное руководство», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что «Единая Россия» в новом созыве Госдумы намерена улучшить условия труда учителей, сократить бюрократическую нагрузку на них и обеспечить им повышение зарплат. Снизить бюрократическую нагрузку на учителей планируется за счет цифровизации отчетности.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Свердловские учителя продолжат получать надбавки за классное руководство до 2024 года. На эти цели правительство России выделит 7 миллиардов рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. «Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регион получит около 7 млрд рублей на выплаты учителям. Речь идет о надбавках за классное руководство», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что «Единая Россия» в новом созыве Госдумы намерена улучшить условия труда учителей, сократить бюрократическую нагрузку на них и обеспечить им повышение зарплат. Снизить бюрократическую нагрузку на учителей планируется за счет цифровизации отчетности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...