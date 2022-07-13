Награду Борису Хохрякову вручил Сергей КириенкоФото: официальный сайт Думы ХМАО
Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков награжден почетной грамотой президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.
«Для меня это большая честь и высокая оценка моего труда. Благодарен и продолжаю работать на благо Югры и России», — отметил Борис Хохряков. Награждение состоялось в Москве, в Кремле. Награду вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Депутаты и аппарат Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры поздравили Председателя Думы Бориса Хохрякова.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила государственные награды Российской Федерации, почетные грамоты и благодарности главы государства. Среди награжденных был и глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.
Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков награжден почетной грамотой президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте регионального парламента. «Для меня это большая честь и высокая оценка моего труда. Благодарен и продолжаю работать на благо Югры и России», — отметил Борис Хохряков. Награждение состоялось в Москве, в Кремле. Награду вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Депутаты и аппарат Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры поздравили Председателя Думы Бориса Хохрякова. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила государственные награды Российской Федерации, почетные грамоты и благодарности главы государства. Среди награжденных был и глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.