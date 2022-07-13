13 июля 2022
12 июля 2022

Путин наградил спикера Думы ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Награду Борису Хохрякову вручил Сергей Кириенко Фото:

Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков награжден почетной грамотой президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

«Для меня это большая честь и высокая оценка моего труда. Благодарен и продолжаю работать на благо Югры и России», — отметил Борис Хохряков. Награждение состоялось в Москве, в Кремле. Награду вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Депутаты и аппарат Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры поздравили Председателя Думы Бориса Хохрякова.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила государственные награды Российской Федерации, почетные грамоты и благодарности главы государства. Среди награжденных был и глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Награждение состоялось в Москве

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Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков награжден почетной грамотой президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте регионального парламента. «Для меня это большая честь и высокая оценка моего труда. Благодарен и продолжаю работать на благо Югры и России», — отметил Борис Хохряков. Награждение состоялось в Москве, в Кремле. Награду вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Депутаты и аппарат Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры поздравили Председателя Думы Бориса Хохрякова. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила государственные награды Российской Федерации, почетные грамоты и благодарности главы государства. Среди награжденных был и глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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