Погибшую пермскую студентку нашли в воде

14 июля 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

Девушку нашли в том самом районе, где она пропала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стали известны подробности обнаружения тела пермячки Анны Стерляговой. СУ СК России по Пермскому краю сообщают, что погибшая была найдена в воде. «Тело найдено в Кировском районе, в воде у берега. Сейчас назначена экспертиза для установления причин смерти, расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в следственном комитете. Носит ли смерть криминальный характер пока неизвестно. Девушку искали с ноября 2021 года. Рассматривались несколько версий — от криминальной, до добровольного ухода из жизни. Ранее URA.RU сообщало, что пропавшая в Перми студентка могла попасть в секту.

Стали известны подробности обнаружения тела пермячки Анны Стерляговой. СУ СК России по Пермскому краю сообщают, что погибшая была найдена в воде. «Тело найдено в Кировском районе, в воде у берега. Сейчас назначена экспертиза для установления причин смерти, расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в следственном комитете. Носит ли смерть криминальный характер пока неизвестно. Девушку искали с ноября 2021 года. Рассматривались несколько версий — от криминальной, до добровольного ухода из жизни. Ранее URA.RU сообщало, что пропавшая в Перми студентка могла попасть в секту.