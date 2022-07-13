Погибшую пермскую студентку нашли в воде

Девушку нашли в том самом районе, где она пропала
Стали известны подробности обнаружения тела пермячки Анны Стерляговой. СУ СК России по Пермскому краю сообщают, что погибшая была найдена в воде.
«Тело найдено в Кировском районе, в воде у берега. Сейчас назначена экспертиза для установления причин смерти, расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в следственном комитете. Носит ли смерть криминальный характер пока неизвестно.
Девушку искали с ноября 2021 года. Рассматривались несколько версий — от криминальной, до добровольного ухода из жизни. Ранее URA.RU сообщало, что пропавшая в Перми студентка могла попасть в секту.
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