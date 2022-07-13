13 июля 2022

Погибшую пермскую студентку нашли в воде

© Служба новостей «URA.RU»
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Троицк. Виноградов Александр. Выборы. Челябинск., река, вода, берег, цапля
Девушку нашли в том самом районе, где она пропала Фото:

Стали известны подробности обнаружения тела пермячки Анны Стерляговой. СУ СК России по Пермскому краю сообщают, что погибшая была найдена в воде.

«Тело найдено в Кировском районе, в воде у берега. Сейчас назначена экспертиза для установления причин смерти, расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в следственном комитете. Носит ли смерть криминальный характер пока неизвестно.

Девушку искали с ноября 2021 года. Рассматривались несколько версий — от криминальной, до добровольного ухода из жизни. Ранее URA.RU сообщало, что пропавшая в Перми студентка могла попасть в секту.

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Стали известны подробности обнаружения тела пермячки Анны Стерляговой. СУ СК России по Пермскому краю сообщают, что погибшая была найдена в воде. «Тело найдено в Кировском районе, в воде у берега. Сейчас назначена экспертиза для установления причин смерти, расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в следственном комитете. Носит ли смерть криминальный характер пока неизвестно. Девушку искали с ноября 2021 года. Рассматривались несколько версий — от криминальной, до добровольного ухода из жизни. Ранее URA.RU сообщало, что пропавшая в Перми студентка могла попасть в секту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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