В УГМК отметили, что скучают по арестованной за наркотики Грайнер

14 июля 2022 в 23:28 Размер текста - 17 +

Бриттни Грайнер задержали несколько месяцев назад в аэропорту Москвы с гашишным маслом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Задержанная по подозрению в контрабанде наркотиков баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер была хорошим товарищем. В клубе по ней очень скучают. Об этом сегодня на заседании суда по делу Грайнер рассказала капитан команды УГМК Евгения Белякова. «Бриттни была всегда очень хорошей сокомандницей, поэтому наша роль здесь, прежде всего, поддержать ее и быть рядом в такие моменты. Мы очень скучаем по ней, скучаем по ее энергетике. Была рада ее увидеть, надеюсь, что процесс будет закончен скоро и в хорошем русле», — цитирует Белякову «РИА Новости — Спорт». Представители клуба УГМК приехали на суд, чтобы поделиться своим мнением о задержанной баскетболистке и рассказать о ее вкладе в екатеринбургскую команду. При этом контракт с клубом у Грайнер истек. Девушку задержали в марте в московском аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили запрещенное гашишное масло. На судебном заседании 7 июля Грайнер признала вину. В США развернута кампания в ее поддержку. По мере развития событий сообщалось, что Грайнер могут обменять на россиянина Виктора Бута, который находится в американской тюрьме с 2008 года за попытку торговли оружием и поддержку терроризма. Однако в МИД РФ дают понять, что консультации на эту тему возможны только по окончании суда. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Задержанная по подозрению в контрабанде наркотиков баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер была хорошим товарищем. В клубе по ней очень скучают. Об этом сегодня на заседании суда по делу Грайнер рассказала капитан команды УГМК Евгения Белякова. «Бриттни была всегда очень хорошей сокомандницей, поэтому наша роль здесь, прежде всего, поддержать ее и быть рядом в такие моменты. Мы очень скучаем по ней, скучаем по ее энергетике. Была рада ее увидеть, надеюсь, что процесс будет закончен скоро и в хорошем русле», — цитирует Белякову «РИА Новости — Спорт». Представители клуба УГМК приехали на суд, чтобы поделиться своим мнением о задержанной баскетболистке и рассказать о ее вкладе в екатеринбургскую команду. При этом контракт с клубом у Грайнер истек. Девушку задержали в марте в московском аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили запрещенное гашишное масло. На судебном заседании 7 июля Грайнер признала вину. В США развернута кампания в ее поддержку. По мере развития событий сообщалось, что Грайнер могут обменять на россиянина Виктора Бута, который находится в американской тюрьме с 2008 года за попытку торговли оружием и поддержку терроризма. Однако в МИД РФ дают понять, что консультации на эту тему возможны только по окончании суда.