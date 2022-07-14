В Перми появилось граффити, на котором изображена «бабушка с флагом» — пожилая женщина, вышедшая к украинским военным с Красным знаменем. Рисунок создали у дворца культуры в Кировском районе, сообщают в ветеранской организации.
«В сквере у ДК Кирова в Закамске (Кировском районе г. Перми) на летней эстраде появилась героическая бабушка с советским флагом. Правильное граффити», — говорится в группе «Сила в братстве — 59 — ветераны Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».
Пожилая украинка стала известна после того, как вышла к украинским солдатам с поднятым советским флагом. Бойцы ВСУ растоптали Знамя Победы. После этого россияне начали рисовать женщину с флагом в руках в знак поддержки спецоперации РФ на территории Украины. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми появились баннеры в честь мальчика Алеши, который встречал колонну российских войск.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Объявивший ее президент России Владимир Путин заявлял, что это вынужденное решение для защиты жителей ДНР и ЛНР от киевской агрессии.
В Перми появилась своя «бабушка с флагом»
Группа «Сила в братстве — 59 — ветераны Пермского края» в VK
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В Перми появилось граффити, на котором изображена «бабушка с флагом» — пожилая женщина, вышедшая к украинским военным с Красным знаменем. Рисунок создали у дворца культуры в Кировском районе, сообщают в ветеранской организации. «В сквере у ДК Кирова в Закамске (Кировском районе г. Перми) на летней эстраде появилась героическая бабушка с советским флагом. Правильное граффити», — говорится в группе «Сила в братстве — 59 — ветераны Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». Пожилая украинка стала известна после того, как вышла к украинским солдатам с поднятым советским флагом. Бойцы ВСУ растоптали Знамя Победы. После этого россияне начали рисовать женщину с флагом в руках в знак поддержки спецоперации РФ на территории Украины. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми появились баннеры в честь мальчика Алеши, который встречал колонну российских войск. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Объявивший ее президент России Владимир Путин заявлял, что это вынужденное решение для защиты жителей ДНР и ЛНР от киевской агрессии.