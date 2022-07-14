Бабушка с флагом стала одним из символов спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Перми появилось граффити, на котором изображена «бабушка с флагом» — пожилая женщина, вышедшая к украинским военным с Красным знаменем. Рисунок создали у дворца культуры в Кировском районе, сообщают в ветеранской организации.

«В сквере у ДК Кирова в Закамске (Кировском районе г. Перми) на летней эстраде появилась героическая бабушка с советским флагом. Правильное граффити», — говорится в группе «Сила в братстве — 59 — ветераны Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».

Пожилая украинка стала известна после того, как вышла к украинским солдатам с поднятым советским флагом. Бойцы ВСУ растоптали Знамя Победы. После этого россияне начали рисовать женщину с флагом в руках в знак поддержки спецоперации РФ на территории Украины. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми появились баннеры в честь мальчика Алеши, который встречал колонну российских войск.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Объявивший ее президент России Владимир Путин заявлял, что это вынужденное решение для защиты жителей ДНР и ЛНР от киевской агрессии.

В Перми появилась своя «бабушка с флагом» Группа «Сила в братстве — 59 — ветераны Пермского края» в VK