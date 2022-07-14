В ХМАО по решению Путина социальным бизнесменам выделят 350 тысяч

Выплаты предоставляются предпринимателям на условиях социального контракта Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ХМАО предприниматели, которые планируют открыть социально ориентированный бизнес, могут получить 350 тысяч рублей поддержки от окружных властей. Ранее на федеральном уровне такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказала директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.

«Если семья малообеспеченная, то для открытия собственного дела такая помощь предоставляется на условиях социального контракта в размере до 250 тысяч рублей, и буквально сегодня было принято решение — размер этой помощи увеличивается до 350 тысяч рублей», — рассказала Пономарева во время прямого эфира, посвященному социальному бизнесу. Трансляция велась в официальном аккаунте правительства ХМАО в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы попасть в реестр поставщиков социальных услуг, предпринимателям необходимо обратиться в Управление соцзащиты населения по месту жительства. При этом необходимо написать заявление и указать будущий вид деятельности.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО предусмотрели выплаты для родителей работников прокуратуры и следственного комитета, погибших или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей. Такое решение было принято на заседании окружного правительства.