Власти ХМАО предусмотрели выплаты для родителей силовиков

10 июня 2022 в 16:41 Размер текста - 17 +

Окружное правительство предусмотрело выплаты родителям силовиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО предусмотрели выплаты для родителей работников прокуратуры и следственного комитета, погибших или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей. Такое решение было принято на заседании окружного правительства, о чем сообщается в telegram-канале губернатора Югры Натальи Комаровой. «Расширен перечень категорий получателей ежемесячного пособия родителям военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, погибших, пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (военных обязанностей) по призыву, по контракту. Оно теперь предусмотрено и для родителей прокуроров, следователей органов прокуратуры РФ», — указано в telegram-канале губернатора Югры. На получение пособия могут рассчитывать родители погибших или пропавших без вести силовиков в возрасте от 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, являющихся неработающими пенсионерами. Размер выплат составил 16 067 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО установили региональные выплаты для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. Их размер зависит от тяжести полученных увечий. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Власти ХМАО предусмотрели выплаты для родителей работников прокуратуры и следственного комитета, погибших или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей. Такое решение было принято на заседании окружного правительства, о чем сообщается в telegram-канале губернатора Югры Натальи Комаровой. «Расширен перечень категорий получателей ежемесячного пособия родителям военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, погибших, пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (военных обязанностей) по призыву, по контракту. Оно теперь предусмотрено и для родителей прокуроров, следователей органов прокуратуры РФ», — указано в telegram-канале губернатора Югры. На получение пособия могут рассчитывать родители погибших или пропавших без вести силовиков в возрасте от 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, являющихся неработающими пенсионерами. Размер выплат составил 16 067 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО установили региональные выплаты для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. Их размер зависит от тяжести полученных увечий.