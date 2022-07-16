В Британии не исключили воздушного столкновения с Россией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания должна быть готова к военному столкновению с Россией в воздушном пространстве. Такое заявление сделал начальник штаба ВВС Майк Вигстон.

«Мы должны быть готовы к этому [прямому столкновению с Россией]. И это, на мой взгляд, самый важный урок для европейской безопасности», — сказал он в интервью агентству Sky News.

Он также боится, что «Россия представляет угрозу» для некоторых европейских стран. При этом Вигстон не привел никаких подробностей и доказательств этого тезиса.

Ранее о том, что британские власти пугают граждан страны ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь от проблем внутри государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что на эту тему все чаще начинают говорить британские высокопоставленные чиновники.

Экономические проблемы у Великобритании и всей Европы в целом начались после объявления вынужденной специальной операции России на Украине. Российские военные должны денацифицировать и демилитаризировать эту территорию, а также спасти мирных жителей Донбасса от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. В ответ на действия РФ Запад ввел жесткие санкции, которые сыграли в первую очередь против США, Британии и Евросоюза. Теперь Европа готовится к одному из самых тяжелых энергетических кризисов.

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