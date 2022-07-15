FP: ЕС готовится к «худшему кошмару» из-за антироссийских санкций

16 июля 2022 в 07:34 Размер текста - 17 +

На природный газ из РФ для приходится около 40% европейского импорта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Европа готовится к одному из самых тяжелых энергетических кризисов в истории из-за антироссийских санкций. Потеря природного газа для нее, на который приходится около 40% европейского импорта, является одним из «худших кошмаров». Об этом сообщает Foreign Policy. «Это самый экстремальный энергетический кризис, который когда-либо случался в Европе. Сейчас она смотрит на реальную перспективу нехватки газа, когда тот больше всего нужен — в холодное время года», — поясняет Алекс Мантон, эксперт по мировым рынкам газа в консалтинговой компании Rapida Energy Group. Как пишет издание, все идет к тому, что последствия данного кризиса могут оказаться еще хуже. Резко повышая цены на энергоносители, Москва вынуждает многие страны прибегать к чрезвычайным мерам. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин может воспользоваться внутренними проблемами Запада, как секретным оружием против «недружественных стран». Об этом заявил автор американской газеты The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид. «Моральное и политическое замешательство современного Запада — это секретное оружие, которое, по мнению лидеров России и Китая, поставит американский мировой порядок на колени», — писал Мид. Также власти Испании предрекли Европе нехватку газа в ближайшие месяцы из-за антироссийских санкций против России. Об этом заявила вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереса Рибера. Страны ЕС, США, Великобритания, Канада и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения оказали негативное влияние на сами западные страны. Так, в США рекордно возросла инфляция, а Европа столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Европа готовится к одному из самых тяжелых энергетических кризисов в истории из-за антироссийских санкций. Потеря природного газа для нее, на который приходится около 40% европейского импорта, является одним из «худших кошмаров». Об этом сообщает Foreign Policy. «Это самый экстремальный энергетический кризис, который когда-либо случался в Европе. Сейчас она смотрит на реальную перспективу нехватки газа, когда тот больше всего нужен — в холодное время года», — поясняет Алекс Мантон, эксперт по мировым рынкам газа в консалтинговой компании Rapida Energy Group. Как пишет издание, все идет к тому, что последствия данного кризиса могут оказаться еще хуже. Резко повышая цены на энергоносители, Москва вынуждает многие страны прибегать к чрезвычайным мерам. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин может воспользоваться внутренними проблемами Запада, как секретным оружием против «недружественных стран». Об этом заявил автор американской газеты The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид. «Моральное и политическое замешательство современного Запада — это секретное оружие, которое, по мнению лидеров России и Китая, поставит американский мировой порядок на колени», — писал Мид. Также власти Испании предрекли Европе нехватку газа в ближайшие месяцы из-за антироссийских санкций против России. Об этом заявила вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереса Рибера. Страны ЕС, США, Великобритания, Канада и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения оказали негативное влияние на сами западные страны. Так, в США рекордно возросла инфляция, а Европа столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом.