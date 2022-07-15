В Свердловской области нашли свалку медицинских масок. Фото

16 июля 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

Кто-то выбросил коробки с масками на свалку в Новоуральске Фото: «NVK | Подслушано в Новоуральске», vk.com Десятки коробок с медицинскими масками обнаружили жители Новоуральска (Свердловская область) на мусорном полигоне. Фотографии со свалки опубликовали в соцсетях. «Маски сброшены. А разве можно так утилизировать отходы? Первый ливень и все это потечет вдоль улицы Центральный проезд», — сообщает паблик «NVK | Подслушано в Новоуральске» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплены фотографии, на которых видно несколько десяток коробок с медицинскими масками. На одной из коробок указан производитель масок — компания «Фармком», которая находится в Новоуральске. При этом указанный сайт компании не работает, а дозвониться по телефону корреспонденту URA.RU не удалось — абонент был недоступен. Пользователи в комментариях пишут, что можно было бы отдать маски в поликлиники, где их до сих пор требуют носить. Кто-то предполагает, что маски бракованные, а кто-то считает, что расходы производителей на маски уже окупились, поэтому их не заботит правильная утилизация. Масочный режим в Свердловской области отменили 3 июня. Статистика больных коронавирусом стабильно идет на спад. Фото: «NVK | Подслушано в Новоуральске», vk.com Фото: «NVK | Подслушано в Новоуральске», vk.com Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Десятки коробок с медицинскими масками обнаружили жители Новоуральска (Свердловская область) на мусорном полигоне. Фотографии со свалки опубликовали в соцсетях. «Маски сброшены. А разве можно так утилизировать отходы? Первый ливень и все это потечет вдоль улицы Центральный проезд», — сообщает паблик «NVK | Подслушано в Новоуральске» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплены фотографии, на которых видно несколько десяток коробок с медицинскими масками. На одной из коробок указан производитель масок — компания «Фармком», которая находится в Новоуральске. При этом указанный сайт компании не работает, а дозвониться по телефону корреспонденту URA.RU не удалось — абонент был недоступен. Пользователи в комментариях пишут, что можно было бы отдать маски в поликлиники, где их до сих пор требуют носить. Кто-то предполагает, что маски бракованные, а кто-то считает, что расходы производителей на маски уже окупились, поэтому их не заботит правильная утилизация. Масочный режим в Свердловской области отменили 3 июня. Статистика больных коронавирусом стабильно идет на спад.